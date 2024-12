Middenvelder wil vertrekken bij Ajax en kan in de winter al terecht bij zeker 5 clubs

Benjamin Tahirovic wil terugkeren naar de Serie A, zo meldt Gianluca Di Marzio woensdagavond. De middenvelder van Ajax zou graag willen vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA en in Italië zou hij aan de slag kunnen gaan bij Lazio of Fiorentina.

Het is vooralsnog onduidelijk of Ajax gesprekken voert met Lazio of Fiorentina, maar Di Marzio verzekert dat de 21-jarige Bosnisch international zeker weten terug wil keren naar de Serie A. Van buiten Italië kijken PAOK Saloniki en Celtic met bovengemiddelde interesse naar Tahirovic.

Eind november meldde het Zweedse Expressen al dat Ajax ook al in gesprek is met AC Monza over een transfer van Tahirovic. Daar zou hij in januari al kunnen tekenen. Van een akkoord is overigens nog allerminst sprake.

Daardoor kan er na anderhalf jaar een einde komen aan het huwelijk tussen Ajax en Tahirovic. De veertienvoudig international van Bosnië en Herzegovina werd door Sven Mislintat in de zomer van 2023 voor 7,5 miljoen euro overgenomen van AS Roma.

De inmiddels vertrokken Duitser was tijdens de presentatie van Tahirovic uitermate lovend over hem. "Hij is 1,92 meter of 1,93 meter lang en dat is belangrijk in deze positie als je op zoek bent naar een controlerende nummer 6. Hij kan goed koppen en heeft veel kracht, wat ook belangrijk is voor zijn positie. Hij is ook erg snel voor zijn lengte en dat is een plus."

"Hij speelt als verdedigende middenvelder in een 4-3-3-systeem en is naar mijn mening een van de grootste talenten die ik ooit op deze positie heb gezien. Natuurlijk moet hij zich ontwikkelen, maar dat kan hier en daar zullen we hem bij helpen”, aldus Mislintat tegenover de clubkanalen.

Tahirovic kwam in zijn eerste seizoen in Amsterdamse dienst tot 37 optredens. afgelopen zomer werd al snel duidelijk dat Farioli het niet in hem zag zitten. De rechtspoot speelde dit seizoen tot dusver pas drie duels en de trainer zette hem, samen met onder anderen Owen Wijndal, in de zomer zelfs even terug naar Jong Ajax in afwachting van een uitgaande transfer. Dat kwam er niet van.