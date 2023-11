Micky van de Ven schreeuwt het uit van de pijn: mogelijk ernstige blessure

Maandag, 6 november 2023 om 22:05 ‚ÄĘ Rian Rosendaal ‚ÄĘ Laatste update: 23:33

Micky van de Ven heeft maandagavond tijdens Tottenham Hotspur - Chelsea een mogelijk zware hamstringblessure opgelopen. De Nederlandse verdediger greep tijdens een sprintduel kort voor rust naar zijn hamstring en bleef op het veld liggen. Manager Ange Postecoglou zag direct de ernst van de situatie in en haalde de mandekker naar de kant.

Voor Van de Ven sloeg het noodlot toe in de 44ste minuut, toen hij Nicolas Jackson wilde afstoppen na een lange bal richting de Colombiaanse aanvaller van Chelsea. De verdediger had zichtbaar veel pijn en moest door de medische staf van Tottenham naar de kant worden geholpen. Emerson Royal was zijn vervanger achterin bij de thuisclub.

?????????? ?????? ???? ?????? ?? De Nederlander raakt vlak voor rust geblesseerd aan zijn hamstring en moet naar de kant worden geholpen. Sterkte, Micky! ?? ??????? ??????? ? ??? Kijk live: https://t.co/Q5GrvgvRlJ#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL #TOTCHE pic.twitter.com/jpq2fBCPk5 ‚ÄĒ Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 6, 2023

De blessure van Van de Ven kwam na een enerverende eerste helft in het Tottenham Hotspur. Dejan Kulusevski opende al snel de score voor de thuisploeg, met Cole Palmer die vanaf elf meter gelijkmaakte. Cristian Romero moest namens Tottenham met rood naar de kant en Chelsea zag doelpunten van Raheem Sterling en Moisés Caicedo worden afgekeurd.

Cziommer

"Dit is minstens vier tot zes weken", voorspelt analist Simon Cziommer bij Viaplay. "Ik hoop dat de aanhechting met de pees niet beschadigd is. Als ik dit zie, dan denk ik niet dat de hamstring helemaal is afgescheurd. Dat baseer ik ook op hoe hij daarna nog een beetje loopt", aldus Cziommer, die in zijn carrière zelf veel te maken had met dit soort spierblessures.