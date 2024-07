Micky van de Ven moet tijdens persconferentie Nederlands elftal hard lachen om ‘mooie vraag’ over Bukayo Saka

Micky van de Ven schikt zich in zijn reserverol, zo laat hij weten tijdens een persmoment van het Nederlands elftal. De razendsnelle verdediger wordt gevraagd of hij niet het ideale antigif is voor Bukayo Saka, maar de verdediger lacht dat weg en looft zijn 'fantastische' collega's.

“Ik denk dat je, als je geen basisspeler bent, nog steeds een vaste waarde kan zijn”, antwoordt Van de Ven desgevraagd. De verdediger begon elk EK-duel tot nog toe als bankzitter, maar viel tegen Turkije uitstekend in, met een cruciaal blok als hoogtepunt.

“Als je als speler vaak invalt kan je een vaste waarde voor het team worden. Natuurlijk wil iedereen een basisplaats, maar de rol die ik nu krijg is als wisselspeler. Dan is het aan mij om te laten zien dat ik als invaller mijn steentje kan bijdragen”, aldus Van de Ven over zijn reserverol.

Tegen Turkije was het geen eenvoudige invalbeurt, erkent de ex-Volendammer. “Het is in sommige situaties lastig in te vallen, maar het is gewoon wat de trainer van je vraagt en dat moet je gewoon doen. Je bent natuurlijk gefocust dat je erin moet komen, op de bank al.”

Woensdag treft Nederland Engeland in de halve finale. Op de rechterflank speelt Bukayo Saka, een tegenstander waar Van de Ven dit seizoen al twee keer tegenover stond. “Of ik denk dat ik start? Dat is aan de bondscoach”, antwoordt de pijlsnelle linkspoot. “Daar kan ik natuurlijk weinig over zeggen.”

Pascal Kamperman haakt daar op in en tovert met zijn vraagstelling een lach op het gezicht van de achtvoudig international. “Wie is er sneller: jij of Saka?”, wil de ESPN-presentator weten. Van de Ven moet breeduit lachen. “Mooie vraag”, reageert hij.

“Dat is lastig te zeggen, maar als je de data gaat kijken heb je je antwoord denk ik al. Het is altijd zo iets om over jezelf te zeggen”, probeert de lachende verdediger bescheiden te blijven. Gakpo heeft daar minder moeite mee. “Hij is sneller”, glimlacht de Liverpool-aanvaller.

Wisselspeler Van de Ven weet dat hij een pittige concurrentiestrijd ervaart. “Als je bij mijn kant kijkt zie je natuurlijk Nathan Aké en Virgil van Dijk. Dat zijn natuurlijk twee fantastische verdedigers bij hun club en die doen het dit toernooi ook uitstekend.”

Noa Vahle wil weten of Van de Ven met zijn snelheid niet de ideale linksback is om Saka te verdedigen. “Hij is natuurlijk een hele goede voetballer en heeft zeker ook snelheid. Maar Nathan en Virgil hebben ook veel snelheid en ik weet zeker dat die twee hem ook gewoon kunnen uitschakelen. Of jullie vinden dat ik moet spelen, dat is aan jullie, maar het is natuurlijk aan de bondscoach”, besluit de 23-jarige stopper.

