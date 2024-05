Micky van de Ven bezorgt Tottenham Hotspur drie punten en Burnley degradatie

Micky van de Ven heeft Tottenham Hotspur zaterdagmiddag de drie punten bezorgd. De Nederlandse verdediger maakte tien minuten voor tijd de winnende treffer tegen Burnley: 2-1. Door de zege blijft Tottenham voorlopig vijfde in de Premier League. Burnley is door de nederlaag officieel gedegradeerd.

Bij Tottenham begon Van de Ven zoals gebruikelijk in het hart van de verdediging. Vrijdagavond maakten the Spurs nog bekend dat de 23-jarige Nederlander door de fans is uitgeroepen tot Speler van het Jaar.

Aan de kant van Burnley stond Arijanet Muric onder de lat. Johann Berg Gudmundsson en Mike Trésor Ndayishimiye, twee andere voormalig Eredivisionisten, moesten genoegen nemen met een reserverol.

Al vroeg in de wedstrijd kregen beide ploegen een goede mogelijkheid op de openingstreffer. Eerst wist Tottenham-goalie Guglielmo Vicario knap redding te brengen op een kopbal van Vitinho, even later keerde Muric aan de andere kant van het veld een poging van Brennan Johnson.

Na 25 minuten opende Burnley de score. Sander Berge stoomde op vanaf zijn eigen helft, zette goed door en zette Jacob Bruun Larsen vrij voor de keeper. De Deen faalde niet: 0-1.

Tottenham kwam niet veel later al met het antwoord. Pedro Porro kon na een combinatie aan de rechterkant van het veld zo doorlopen richting doel, en schoot in de korte hoek hard raak: 1-1.

De thuisploeg was in de tweede helft meerdere keren dicht bij de voorsprong, maar onder meer Brennan Johnson, Dejan Kulusevski en Pape Sarr kregen de bal er niet in.

Zo leken beide ploegen af te stevenen op een gelijkspel, maar tien minuten voor tijd besliste Van de Ven anders. Vanaf de rand van het strafschopgebied plaatste hij de bal in de benedenhoek, waarmee hij het Tottenham Hotspur Stadium deed ontploffen. Burnley keert derhalve na een jaar weer terug naar de Championship.

?????????? ?????? ???? ?????? ?? De Nederlander, gisteren uitgeroepen tot Speler van het Jaar bij Spurs, maakt zijn derde van het seizoen ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 11, 2024

