Micky van de Ven baart opzien met glasheldere mening over ontslag van Postecoglou bij Spurs

Micky van de Ven heeft opzien gebaard in Engeland. De verdediger van het Nederlands elftal werd na afloop van Nederland - Malta (8-0 winst) gevraagd naar het recente ontslag van Ange Postecoglou bij zijn club Tottenham Hotspur en nam geen blad voor de mond.

Postecoglou kende met Tottenham Hotspur een teleurstellend seizoen in de Premier League. De ploeg werd zeventiende, slechts één plaats verwijderd van degradatie.

Toch legde de Australische manager wel beslag op de Europa League door in de finale Manchester United met 1-0 te verslaan. Daardoor gaan the Spurs wel in de Champions League uitkomen volgend seizoen.

Dat was echter niet genoeg om zijn baan in Noord-Londen te behouden. Volgens verschillende Engelse media en Fabrizio Romano is Tottenham Hotspur bezig om Thomas Frank, manager van Brentford, aan te stellen als opvolger.

Voor de camera van Voetbalzone werd Van de Ven gevraagd naar het ontslag van Postecoglou, waarna de verdediger heel eerlijk zijn mening gaf. “Het is de eerste coach die successen naar de club heeft gebracht in een hele lange tijd”, begon de linkspoot.

“Dat laat wel zien dat hij kwaliteit heeft. Het laat ook zien dat hij een winnaarsmentaliteit heeft. 100%. Als je dat in ogenschouw neemt, kan je best zeggen dat het raar is dat hij ontslagen is.

In Engeland is men geschokt door de woorden van Van de Ven, die zich zo duidelijk uitlaat over de keuze van de directie. De linksback annex centrale verdediger maakte tegen Malta zijn eerste doelpunt in het shirt van Oranje.