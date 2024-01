Michiel Kramer lovend over pareltje van Ajax: ‘Technischer dan Van de Beek’

Michael Kramer en Ibrahim Afellay zijn lovend over Kristian Hlynsson. De twintigjarige middenvelder van Ajax drukte zaterdag met een doelpunt en een assist zijn stempel op het gewonnen competitieduel met Heracles Almelo (2-4).

“Hlynsson is een speler die zich echt goed heeft ontwikkeld bij Ajax sinds John van ‘t Schip aan het roer staat", zegt Afellay bij Studio Voetbal. "Hij heeft alles. Het is iemand die een goed gevoel voor het vinden van de vrije ruimte heeft. Tegen Heracles Almelo gaf hij ook een goede steekpass op Brian Brobbey.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Afellay refereert aan een moment in de 34ste minuut, waarin de IJslander Brobbey een-op-een met Heracles-doelman Michael Brouwer zette. De spits omspeelde vervolgens de sluitpost, maar schoot hierna vanuit een lastige hoek in het zijnet.

Afellay is van mening dat Hlynsson ‘non-stop’ goed positie zoekt. “Hij kijkt goed om zich heen en is tussen de linies aanspeelbaar. Hlynsson heeft ook een hele goede klik met Steven Berghuis. Dat zag je ook bij de 1-2. Door zijn steekpass hoefde Berghuis de bal niet eens meer aan te nemen. Daar zat precies de juiste snelheid in."

De assist van Hlynsson bij de 1-2 van Berghuis.

Het mooiste moment van de wedstrijd tegen Heracles vond de voormalig international van Oranje de balaanname van Hlynsson bij zijn treffer, de 2-4. “Hij houdt de bal zó goed bij zich. Die balaanname is eigenlijk al zestig procent van het doelpunt."

Michiel Kramer, eveneens aanwezig in het voetbalpraatprogramma van de NOS, is ook onder de indruk van Hlynsson. “Je hebt jongens bij Ajax gehad als Klaassen en Van de Beek. Maar ik vind hem nog technischer dan die twee, lichtvoetiger. Het gaat hem makkelijk af in de kleine ruimtes. Hij komt ook over als een nuchtere gast. Serieus een goede speler.”

Hlynsson kwam dit seizoen tot 20 officiële duels in Ajax 1. Daarin wist hij zes keer te scoren en was hij goed voor drie assists. De twintigjarige creatieveling ligt momenteel nog tot medio 2026 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties