Michiel Kramer kan plots verrassende binnenlandse transfer maken

Excelsior hoopt zich in de slotdagen van de winterse transferwindow te versterken met Michiel Kramer, zo meldt Tim van Duijn namens Voetbal International. De 36-jarige spits kan door de Kralingers mogelijk verlost worden van zijn reserverol bij RKC Waalwijk.

Hoewel Kramer nog een contract heeft tot het einde van dit seizoen, heeft hij zijn club duidelijk gemaakt open te staan voor een winters vertrek. Dat heeft alles te maken met de rol als bankzitter die Kramer vertolkt bij de Waalwijkers.

De spits moet dit seizoen steevast de Pool Oskar Zawada voor zich dulden, waardoor hij elders op zoek wil naar meer speeltijd. Excelsior zou zijn oog hebben laten vallen op Kramer. Voor RKC is een vertrek van de routinier bespreekbaar, zo weet VI.

Zondag viel Kramer nog drie minuten voor tijd in bij de zege van RKC op Almere City (1-4). Het betekende zijn honderdste wedstrijd in dienst van de Brabanders. Dit seizoen kwam hij echter maar 190 minuten in actie in de Eredivisie, verdeeld over elf optredens.

Mocht Kramer daadwerkelijk de overstap maken naar Excelsior, zou dat betekenen dat hij voor alle drie de Rotterdamse profclubs is uitgekomen. Eerder stond de spits al onder contract bij Sparta Rotterdam en Feyenoord. Daarmee zou hij in een illuster rijtje komen, met onder meer ook Peter Houtman, stadionspeaker van Feyenoord.

Excelsior kan Kramer goed gebruiken in de strijd voor promotie naar de Eredivisie. De Rotterdammers staan momenteel op plaats twee, met een achterstand van vier punten op koploper FC Volendam.

Mocht Kramer daadwerkelijk de overstap maken, wil RKC een vervanger voor hem aantrekken. De naam van Thomas Verheydt, die momenteel onder contract staat bij het Turkse Corum FK, gaat nadrukkelijk rond in het Mandemakers Stadion.