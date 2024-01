Michiel Kramer deelt na doelpunt in ArenA sneer uit aan ‘stille’ Ajax-supporters

Michiel Kramer kan het na de wedstrijd tegen Ajax (4-1 verlies) niet laten om een sneertje uit te delen aan de Amsterdamse supporters. De spits van RKC Waalwijk scoorde in de Johan Cruijff ArenA en genoot daarvan. "Na die goal vond ik het vrij stil hier", lacht Kramer breeduit voor de camera van ESPN.

Kramer maakte een merkwaardig doelpunt uit de scrimmage tegen Ajax. "Er zat een beetje mazzel bij. Nou, prima. Iedereen gleed een beetje door elkaar heen. Het was een goede voorzet van Aaron (Meijers, red.), een gevaarlijke bal." Die kon Kramer na misperen van Ar'Jany Martha en Jorrel Hato van heel dichtbij intikken.

Daarna was het dus 'stil' volgens Kramer. "Hier worden ze pas lawaaierig als ze voorstaan, hè?", sneert de ervaren spits, die uitgesproken aanhanger is van aartsrivaal Feyenoord.

"Dat is ook met de staf zo: de staf wordt ook pas actief als ze voorstaan. Dat vind ik altijd een beetje opvallend. Aan de andere kant: misschien hoort dat een beetje bij de voetbalwereld."

Kramer werd deze week herenigd met Mats Seuntjens, die na een teleurstellend half jaar bij FC Utrecht transfervrij tekende in Waalwijk. Kramer is blij dat Seuntjens terug is. "Hij kan voor ons natuurlijk iets extra's brengen, in die zin: hij vormt een extra wapen."

"Hopelijk kan Mats beslissend zijn voor ons, maar hij kan niet in zijn eentje tien man voorbij, dus we moeten hem helpen", besluit Kramer zijn interview.

Dit zie je zelfs op FC24 niet! ?? Michiel Kramer maakt gelijk na een bizarre schermutseling! 1??-1??#ajarkc — ESPN NL (@ESPNnl) January 21, 2024

