Michael van Praag noemt laatste te nemen hobbel voor hij terugkeert bij Ajax

Donderdag, 28 september 2023 om 18:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:55

Michael van Praag keert zo goed als zeker terug bij Ajax, zo bevestigt hij in gesprek met de NOS. Het 76-jarige clubicoon staat voor zijn tweede periode als voorzitter van de raad van commissarissen (RvC). Daarvoor moet nog wel een RvC-lid haar zegen geven, aldus Van Praag. "We leven in een democratie en we hebben ook regels."

Donderdagmiddag kwam naar buiten dat Van Praag staat voor een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA. De ras-Ajacied moet de omstreden Pier Eringa opvolgen, die een dag eerder zijn taken neerlegde als RvC-voorzitter. Van Praag bekleedde die functie eerder al van 1989 tot 2003. Hij hoefde niet lang na te denken toen hij het aanbod kreeg voor een tweede dienstverband.

"Ajax is mijn club en ik zie ook wel dat het hier in de hens staat", zegt Van Praag. Het feit dat Leo van Wijk – erelid van de Amsterdammers – ook meegaat, sterkt de beslissing van de sportbestuurder alleen maar. Het duo moet echter nog wel worden voorgedragen. "Op het moment van praten is dat nog niet het geval. Het is nog wachten op één RvC-lid, die nog in het vliegtuig zit. Die moet ook haar zegen geven. Dat zou dan moeten leiden tot een voordracht voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en die is geloof ik op 17 november (10 november, red.)."

Als Van Praag groen licht krijgt, weet hij wat hem te doen staat. "Ik wil in gesprek met de harde kern en de supportersverenigingen", aldus de Amsterdammer. "Ik wil daar mijn oor te luister leggen, hoe zij naar de club kijken. En ook gewoon vragen: geef ons alsjeblieft de kans. En ik wil in gesprek met de arbeidsorganisatie. Maar ik word toezichthouder, geen directeur. In principe kom ik niet of nauwelijks in het nieuws en zullen wij de directie ondersteunen."

Achtergrond Van Praag en Van Wijk

Van Praag was tussen 1989 en 2003 liefst veertien jaar actief als voorzitter van Ajax. Hij is de zoon van de legendarische sportbestuurder Jaap van Praag, die enorm veel heeft betekend in de geschiedenis van de Nederlandse recordkampioen. Van Praag zelf was betrokken bij verschillende successen van de Amsterdammers. Zo won Ajax in zijn eerdere termijn bij de club onder meer de UEFA Cup (1992), Champions League (1995), de wereldbeker voor clubteams (1995) en de Europese Supercup (1995). Ook won Ajax in die periode zes keer de landstitel, vier keer de beker en viermaal de Johan Cruijff Schaal. Van Praag is overigens ook in beeld om voorzitter te worden van de Nederlandse Basketbalbond, zo maakte de NOS donderdag bekend.

Van Wijk is een jeugdvriend van Johan Cruijff en voormalig topman van luchtvaartmaatschappij KLM. Hij schopte het als voetballer tot het tweede elftal van Ajax en trad in 2012 toe tot de rvc, waarvan hij uiteindelijk voorzitter werd.