Michael van Praag komt tot inkeer en biedt zijn excuses aan

Michael van Praag heeft spijt van de manier waarop hij Alex Kroes heeft aangepakt bij Ajax. De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft op een informatieavond op Sportcomplex De Toekomst zijn excuses aangeboden aan de leden van Ajax, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf.

Van Praag gaf toe aan de leden dat hij Kroes te hard heeft aangepakt. Ook laatstgenoemde hield donderdagavond op de informatieavond overigens een toespraak.

Kroes werd op 5 april door de RvC van Ajax geschorst vanwege vermeende beurshandel met voorkennis. Kroes kocht op 26 juli 2023, toen alleen hijzelf kennis had over zijn aanstelling als algemeen directeur, 17.500 aandelen van Ajax bij.

Onder druk van de bestuursraad besloot Ajax donderdag om Kroes terug te halen. Hij gaat verder als titulair technisch directeur in de Johan Cruijff ArenA.

Dat Kroes terugkeert bij Ajax werd door Van Praag direct uitgesloten toen Ajax de schorsing van de toenmalig algemeen directeur bekendmaakte. Leo van Wijk, die eind 2023 samen met Van Praag zitting nam in de RvC, heeft een grote rol gespeeld in de rehabilitatie van Kroes, zo bleek donderdag op de informatiebijeenkomst.

Van Wijk heeft minstens driemaal een-op-een met Kroes gesproken over een terugkeer. Daaruit is de oplossing naar voren gekomen om de directeur in een technische rol verder te laten gaan.

Van Praag en Van Wijk moeten overigens per 1 juli het veld ruimen bij Ajax, zo beweert Het Parool. De RvC zou een zeer zwakke indruk hebben achtergelaten op de bestuursraad. Niet alleen het besluiteloosheid rond Kroes wordt als misser gezien, maar ook met de presentatie van het KPMG-rapport over Mislintat heeft de RvC geen punten gescoord.

