Michael van Praag kiest voor Ajax en ziet af van klus elders

Zaterdag, 25 november 2023 om 11:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:17

Michael van Praag gaat niet aan de slag als nieuwe voorzitter van de Nederlandse Basketball Bond, zo heeft hij laten weten middels een brief aan de Algemene Vergadering van de NBB. De 76-jarige Amsterdammer wil zich volledig kunnen focussen op zijn werkzaamheden bij Ajax en ziet om die reden af van de klus.

Van Praag zou zaterdag worden voorgedragen als nieuwe voorzitter, waarna de Algemene Vergadering zijn aanstelling enkel had moeten goedkeuren. Zijn werkzaamheden als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax eisen echter meer tijd dan verwacht.

"Mijn agenda laat het simpelweg niet toe", licht Van Praag zijn besluit toe op de website van de NBB. "Ik kan mijn club niet in de steek laten. Daar loop ik al bijna 35 jaar rond. Ik zat er veertien jaar in het bestuur."

Het besluit van Van Praag, die de enige kandidaat was voor de functie, valt hem zwaar. "Ik trek me met pijn in mijn hart, maar ook met een gerust hart, terug als kandidaat-voorzitter bij de NBB. Ondanks dat ik de NBB eerder mijn woord gaf dan Ajax, heeft mijn club mij simpelweg harder nodig dan de basketbalbond."

Maarten Hoffer, algemeen directeur bij de NBB, is teleurgesteld. "Wij begrijpen Michael’s keuze, maar betreuren die natuurlijk. We zagen in hem een zeer geschikte voorzitter die de harde groei van onze sport een verdere boost had kunnen geven."

Van Praag wordt geprezen om zijn netwerk. "Michael kent overheden, gemeentes en andere bonden als geen ander. Door samen met hen aan een plan te werken had hij bijvoorbeeld mee kunnen helpen voldoende accommodaties te realiseren die onze groeiende wachtlijsten kunnen laten verdwijnen."

Door het besluit van Van Praag komt de basketbalbond tijdelijk zonder voorzitter te zitten. De bond zegt op zoek te gaan naar een nieuwe kandidaat-voorzitter, die tijdens een volgende bijzondere Algemene Vergadering ter goedkeuring zal worden voorgedragen.