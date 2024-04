Michael van Praag benoemt wat ‘prioriteit nummer één’ heeft bij Ajax

Michael van Praag heeft in een interview met Ajax Life de supporters van Ajax enigszins proberen gerust te stellen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Amsterdamse club stelt dat de ideeën van de geschorste Alex Kroes niet in een la zijn beland.

Het magazine van de supportersvereniging van Ajax stelt bezorgd te zijn over de komende periode, waarin er op technisch gebied een hoop moet gebeuren bij Ajax. Van Praag stelt de supporters enigszins gerust.

“Alex was al ver met het invullen van het technische deel. Ik snap dat supporters zich zorgen maken, maar het werk gaat gewoon door. Danny Blind en Louis van Gaal hebben hele korte lijntjes met de technische mensen.”

Wie die technische mensen dan precies zijn? “Marijn Beuker en Kelvin de Lang. Zij zijn hard aan het werk met de nadruk op scouting, transfers en opleiding. Van Gaal en Blind hebben bijna dagelijks contact met hen.”

Ook benoemt Van Praag waar de prioriteit ligt van de in nood verkerende Amsterdamse club. “Een trainer. Daar was Alex al mee bezig en dat gaat gewoon door. Een trainer is echt prioriteit nummer één!”

Momenteel staat John van ‘t Schip aan het roer in de Johan Cruijff ArenA. De zestigjarige oefenmeester stopt ermee na dit seizoen en een opvolger is nog altijd niet gevonden. In de wandelgangen werd de naam van Graham Potter genoemd.

Tot slot zegt Van Praag dat fans van de Ajax zich geen zorgen hoeven te maken over een gebrek aan daadkracht in de komende transferperiode. “We hebben een helder plan voor deze zomer. Inclusief procedures.”

