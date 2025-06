Michael Reiziger: 'Welk cijfer ik mezelf zou geven als ik terugkijk op dit toernooi?'

Michael Reiziger kijkt tevreden terug op het EK dat hij met Jong Oranje afwerkte. Dat vertelt de bondscoach na afloop van de nederlaag tegen Engeland in de persruimte in Slowakije.

Het was voor de jonge Nederlanders een toernooi dat behoorlijk stroef begon. De eerste twee duels werden beiden niet omgezet in overwinningen: een 2-2 gelijkspel tegen Finland en 1-2 verlies tegen Denemarken.

Toch groeide het elftal van Reiziger in het toernooi en mede door een paar omzettingen wist Jong Oranje zich dankzij een zege op Oekraïne te plaatsen voor de kwartfinales, waar Portugal op zeer knappe wijze verslagen werd.

Jong Engeland, met Liverpool-speler Harvey Elliott in de hoofdrol bleek in de halve finales echter een maatje te groot voor de Nederlanders. Toch kijkt Reiziger, na twee zeges in vijf wedstrijden, tevreden terug op zijn eerste jeugdeindtoernooi als bondscoach.

"Welk cijfer ik mezelf zou geven als ik terugkijk op dit toernooi? Dat laat ik aan anderen over", reageert de keuzeheer. "Ik hoef mezelf geen cijfer te geven. Maar we zijn ver gekomen en misschien had er zelfs wat meer ingezeten."

"Je weet dat op het einde alleen maar de sterkste teams overblijven. We horen bij die sterkste teams, want we haalden de halve finale. Dus wat dat betreft hebben we het goed gedaan", zegt hij.

"Kun je zeggen dat we hebben gefaald, als we allemaal keihard hebben gevochten? Als je vecht, dan faal je niet." Toch overheerst er niet alleen maar trots na afloop. "De missie was om het toernooi te winnen. En dat hebben we niet gehaald. Dat zullen we gaan evalueren."