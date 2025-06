Michael Reiziger gaat 'ingrijpende wijziging' doorvoeren bij Jong Oranje voor EK-duel met Jong Oekraïne

Michael Reiziger lijkt een ‘ingrijpende wijziging’ door te gaan voeren bij Jong Oranje voor het duel met de leeftijdsgenoten van Oekraïne van woensdagavond. Volgens De Telegraaf schuift Ryan Flamingo namelijk een linie op en zal hij als nummer 6 gaan spelen in het derde en laatste groepsduel.

“Als de voortekenen niet bedriegen, gaat Reiziger voor de derde groepswedstrijd opnieuw een ingrijpende wijziging doorvoeren”, schrijft de krant. “Het middenveld gaat wederom op de schop met naar verwachting een verrassende nieuwe naam als controlerende middenvelder: Flamingo.”

“Hij heeft bij de kampioen het hele seizoen uitsluitend als centrale verdediger gespeeld en ook in de eerste twee groepsduels die positie ingevuld, maar Reiziger is tot de conclusie gekomen dat het middenveld een stofzuiger nodig heeft en is daarom bij Flamingo uitgekomen.”

Reiziger bevestigde tijdens de persconferentie dat de PSV’er een optie is als middenvelder. “Het zou een optie kunnen zijn op de nummer 6-positie. Hij heeft het op die positie heel goed gedaan bij FC Utrecht.”

De wedstrijd tegen Jong Oekraïne is cruciaal voor Jong Oranje, dat hoe dan ook moet winnen. “Je moet de derde wedstrijd winnen en dan blijf je gewoon in het toernooi”, zegt Flamingo op de persconferentie. “Dat zal niet makkelijk gaan. Je moet er alles voor over hebben en er alles voor doen, maar ik denk wel dat wij de betere ploeg zijn. Het wordt een lastige wedstrijd. Als we zoveel kansen creëren, dan kan het bijna niet misgaan.”

Het EK verloopt vooralsnog uiterst teleurstellend voor Jong Oranje. De eerste wedstrijd tegen Jong Finland werd gelijkgespeeld, terwijl de leeftijdsgenoten van Denemarken zondag te sterk bleken: 1-2. Jong Oranje staat na twee wedstrijden op de derde plek, met slechts één punt.

Denemarken staat met zes uit twee bovenaan. Oekraïne, de tegenstander van Nederland woensdagavond, staat op plek twee met drie punten. De wedstrijd tegen de Oekraïners begint woensdagavond om 18.00 uur.