Michael Ballack brengt bijna half jaar na bezoek talent Luka Tunjic naar Eredivisie

Luka Tunjic is hard op weg naar Fortuna Sittard, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdag te melden via X. De pas achttienjarige middenvelder is transfervrij na zijn recente vertrek bij Bundesliga-nieuwkomer Holstein Kiel. Fortuna moet de komst van Tunjic overigens nog wel officieel bevestigen.

De 1.83 meter lange Tunjic werd op 19 november 2005 geboren in Hamburg. Zijn roots liggen echter in Kroatië en Bosnië en Herzegovina. Voor dat laatste land speelde hij reeds drie jeugdinterlands in de afgelopen twee jaar.

Tunjic kwam medio 2020 terecht in de jeugdopleiding van Holstein Kiel. De jonge middenvelder schopte het tot ruim veertig jeugdwedstrijden, maar een debuut in de hoofdmacht bleef uit. Tunjic kiest met een transfervrije status voor een avontuur buiten Duitsland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Romano weet voorts te melden dat Tunjic deel uitmaakt van de stal van voormalig Duits international Michael Ballack. De gewezen middenvelder diende onder meer Bayern München, Bayer Leverkusen en Chelsea als speler en timmert nu aan de weg als zaakwaarnemer.

Ballack was begin februari van dit jaar aanwezig bij de thuiswedstrijd van Fortuna tegen sc Heerenveen. Hij bekeek dat Eredivisie-duel samen met Isitan Gün, de voorzitter van de Limburgse club.

Gün heeft er volgens Romano voor gezord dat Tunjic komend seizoen in het shirt van Fortuna te bewonderen is. De middenvelder krijgt de tijd om zich te ontwikkelen en verbeteren onder trainer Danny Buijs.

Mocht Tunjic definitief voor Fortuna kiezen, dan volgt zijn officiële debuut wellicht op 11 augustus. De Limburgers openen die dag het nieuwe Eredivisie-seizoen op bezoek bij Go Ahead Eagles.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties