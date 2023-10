Micah Richards scheurt uit broek na Mbappé-imitatie; analisten gieren het uit

Donderdag, 26 oktober 2023 om 15:48 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:52

Micah Richards analyseerde woensdagavond zoals wel vaker op een luchtige manier Champions League-wedstrijden voor de televisiezender CBS. De oud-prof zorgde niet voor het eerst voor grote hilariteit. Nadat hij Kylian Mbappé had zien scoren namens Paris Saint-Germain tegen AC Milan, kon Richards het niet laten om de kenmerkende manier van juichen van de Franse sterspeler te imiteren.

De analist maakte een sprong, spreidde zijn benen en vouwde zijn armen over elkaar, zoals Mbappé ook doet na het maken van een doelpunt. Presentatrice Kate Abdo zag al snel wat er aan de hand was en vroeg hem plagend: “Is je broek nog in orde? Is die nog heel?”, waarop Richards naar beneden keek om tot de constatering te komen dat hij uit zijn broek gescheurd was.

Richards en collega-analist Jamie Carragher barstten vervolgens in lachen uit, terwijl de voormalig verdediger van Manchester City zijn schaamstreek bedekte en terug op zijn stoel ging zitten. “Ik weet niet zeker wie er gecanceld gaat worden, maar sowieso iemand!”, zei Carragher met tranen in zijn ogen. Ook Abdo had het als presentatrice niet meer.