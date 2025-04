Het is een week om snel te vergeten voor AZ. De ploeg van Maarten Martens verloor maandag in de bekerfinale van Go Ahead Eagles en drie dagen in de Eredivisie kwam het niet verder dan 1-1 tegen laagvlieger NAC Breda. Mexx Meerdink redde in extremis een punt met een fraaie omhaal. Met nog vier speelronden voor de boeg bezet AZ de zesde plaats.

Martens koos ervoor om de veelbesproken Wouter Goes, Bruno Martins Indi, Sven Mijnans, Ernest Poku en Mayckel Lahdo op de bank te zetten tegen NAC. Dit had volgens de Belgische trainer in Alkmaarse dienst te maken met de belangrijke fase die voor zijn elftal aanbreekt. AZ doet ondanks de bekernederlaag nog volop mee om de Europese plaatsen.

In de beginfase waren er kansen voor beide teams. Leo Greiml kopte net naast voor NAC en Mexx Meerdink had pech toen zijn inzet over het Bredase doel vloog. AZ probeerde het wel in de eerste helft, maar de ban werd desondanks niet gebroken tegen het gegroepeerd verdedigende elftal van Carl Hoefkens.

NAC gaf via Elías Már Ómarsson direct een waarschuwing af in de eerste minuten na de hervatting. Aan de andere kant probeerden Meerdink en Ruben van Bommel AZ op sleeptouw te nemen in aanvallend opzicht. Ondertussen tikte de tijd weg in het nadeel van de verliezend bekerfinalist.

Martens greep in na 66 minuten en bracht Lahdo, Mijnans, Addai binnen de lijnen. Van Bommel, Zico Buurmeester en Ibrahim Sadiq maakten plaats. Het hielp AZ niet, want NAC kwam een kwartier voor het einde aan de leiding. Leo Sauer kopte raak uit een afgemeten corner van Clint Leemans.

Een dreun voor AZ, drie dagen na de verloren bekerfinale tegen Go Ahead. De thuisclub wilde de zaken zo snel mogelijk rechtzetten, maar tijd was niet de grootste vriend van de Alkmaarders. NAC wist aan de andere kant dat de eerste zege in de Eredivisie sinds 19 januari heel dichtbij was.

Mijnans bleef knokken en had pech toen hij van dichtbij over kopte uit een puntgave voorzet van Lahdo. AZ bleef tot het einde zoeken naar de late gelijkmaker, die er uiteindelijk kwam via Meerdink, die in minuut 98 met een schitterende omhaal de nederlaag van AZ alsnog voorkwam.