Mexx Meerdink heeft in gesprek met Voetbal International zijn zegje gedaan over de spitsendiscussie bij Jong Oranje. Dagelijks vragen fans en journalisten zich af waarom de AZ'er niet werd opgeroepen voor Jong Oranje, ook gezien de zeer matige vorm van Noah Ohio.

Meerdink verkeerde in blakende vorm in het slot van het Eredivisie-seizoen. Zo maakte hij een hattrick in de halve finale van de Conference League-play-offs tegen sc Heerenveen (4-1), en was hij ook in de gewonnen finale tegen FC Twente (3-2) van enorme waarde met een treffer.

Meerdink meldde zich donderdag op de eerste training van de voorbereiding van AZ. "Ik heb goed kunnen uitrusten en tegelijkertijd wat onderhoud aan mijn lichaam gepleegd. Een beestje fietsen, beetje yoga, beetje rekken en strekken. En verder veel ontspannen", laat hij weten tegenover Voetbal International.

Ondertussen had Jong Oranje het op het EK bijzonder lastig met Jong Finland (2-2) en Jong Denemarken (1-2 nederlaag). FC Utrecht-spits Ohio kent tot dusver een ongelukkig toernooi. Mede door zijn vele gemiste kansen verloor hij zijn basisplaats aan Thom van Bergen, die Jong Oranje in het laatste groepsduel voorbij Jong Oekraïne hielp (2-0).

Meerdink heeft niet gek veel van de spitsendiscussie meegekregen, vertelt hij. "Ik heb niet veel op internet gezeten, maar je krijgt wel dingen doorgestuurd. Ik heb me er niet zo bewust mee bezig gehouden. Al is het best gek als je onderwerp van gesprek bent, tijdens een toernooi waarbij je helemaal niet aanwezig bent."

Meerdink had vorig jaar november zijn debuut kunnen maken voor Jong Oranje in een oefeninterland. De 21-jarige aanvaller bedankte echter voor de eer, om vervolgens wél uit te komen in een oefenduel van AZ. Meerdink is sindsdien niet in beeld geweest bij Reiziger en is dus ook niet aanwezig op het EK. Dat is de reden geweest voor de bondscoach om hem te negeren.

"Ik stond op de stand-by lijst van Jong Oranje en werd alsnog opgeroepen", blikt Meerdink terug op die veelbesproken periode. "Hartstikke mooi natuurlijk. Maar ik was pas net weer fit na een blessure."

"Dus toen ik bij AZ aan de trainer vertelde dat ik was gebeld vanwege Jong Oranje, zijn we met de fysieke staf om de tafel gaan zitten. Toen hebben we de keuze gemaakt dat ik bij AZ zou blijven. Later die week was een oefenwedstrijd tegen FC Utrecht gepland en daarin zou ik een uur gaan spelen."

"Bij Jong Oranje had ik natuurlijk geen garantie op die speeltijd. Terwijl het voor de opbouw van mijn fitheid belangrijk was een uur te voetballen. Dat moeten ze dan gewoon accepteren, vind ik. Nu leek het net alsof ik Reiziger iets had aangedaan. Wat totaal niet aan de orde was. Ik zal altijd open staan voor een oproep van een nationaal elftal."

"Maar in dit geval moesten we de keuze maken die voor mijn herstel het beste was. En als ik nu terugkijk op hoe het sindsdien is gegaan, is het de juiste keuze geweest. Ik ben steeds sterker geworden en kon later in het seizoen belangrijk zijn voor AZ. Helaas niet in combinatie met Jong Oranje."

Meerdink, die Jong Oranje volgt en de spelers het beste wenste, ziet ook een pluspunten in het feit dat hij zich nu al bij AZ heeft kunnen melden. "Ik kan nu vanaf de eerste dag met de voorbereiding van AZ meedoen. Ik wil hier de eerste spits worden en daar ga ik alles aan doen. Deze voorbereiding kan ik mooi gebruiken om inhoud te kweken. Zodat ik straks klaar ben om twee keer per week wedstrijden te spelen."