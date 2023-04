Mexx Meerdink geeft verrassingsoptreden na heldenrol in Youth League-finale

Maandag, 24 april 2023 om 21:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:22

De carrière van Mexx Meerdink neemt een enorme vlucht. De spits van AZ schoot donderdag het eerste elftal richting de halve finale van de Conference League en deed er maandag bij AZ O19 nog een flink schepje bovenop door twee keer te scoren in de Youth League-finale tegen Hajduk Split (5-0). Ook na afloop van dat laatste duel stal Meerdink de show, zo laat AZ zien op Instagram. De negentienjarige spits pakte de microfoon terwijl het nummer Wasteman van Frenna, Jandro en Priceless op de achtergrond hoorbaar was.

AZ Onder 19 heeft maandagavond met grote overtuiging de Youth League gewonnen. Het Alkmaarse jeugdteam was in de finale in Genève veel te sterk voor de leeftijdsgenoten van Hajduk Split, die vijf doelpunten om de oren kregen: 5-0. AZ opende de score vlak voor rust via een penalty van Jayden Addai. Twee goals van Ernest Poku brachten de Alkmaarders na rust op rozen, waarna invaller Mexx Meerdink de wedstrijd met twee extra doelpunten helemaal in het slot gooide.

