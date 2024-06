Mexicaanse journalist slingert live op tv hoogst opmerkelijk gerucht over Feyenoord-spits Santiago Gimenez de wereld in

Santiago Gimenez zou een aanbieding van Spartak Moskou hebben ontvangen, zo beweert journalist David Medrano van TV Azteca. De spits van Feyenoord zou enkele weken geleden benaderd zijn door de Russen.

Terwijl Gimenez zich met de nationale ploeg van Mexico voorbereidde op het Copa América-duel met Jamaica (1-0 winst) wist Medrano live op televisie te melden dat er vanuit Rusland serieus getrokken wordt aan de Mexicaan.

Voor Gimenez is de Copa América een ideaal podium om zich mogelijk opnieuw in de schijnwerpers van de internationale topteams te voetballen. De aanvalsleider kende een teleurstellende tweede helft van het seizoen.

In de eerste helft van het seizoen was de Mexicaan wel zeer bedrijvig. In de winterstop kon Gimenez dan ook rekenen op serieuze interesse van clubs als Tottenham Hotspur.

De vader van Gimenez zou het bod uit Rusland in beraad hebben. Het is nog maar zeer de vraag of Spartak Moskou, de club waar Quincy Promes vermoedelijk zijn laatste wedstrijd voor gespeeld heeft, een bedrag kan ophoesten dat Feyenoord verlangt voor de spits.

Volgens Transfermarkt is de aanvalsleider veertig miljoen euro waard. Guus Til is de duurste aankoop van Spartak Moskou ooit: de Nederlander kwam voor achttien miljoen euro over. Manfred Ugalde, afkomstig van FC Twente, maakte voor dertien miljoen euro de overstap.

Bovendien lijkt een stap naar Rusland weinig boeiend voor Gimenez, gezien de interesse van andere (top)clubs. In een eerder stadium werd de spits dus al nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar the Spurs, terwijl ook teams als AC Milan zijn situatie in de gaten houden.

