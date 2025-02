Mexicaanse journalist onthult naam trainer die vóór Van Persie in beeld was bij Feyenoord

Feyenoord kiest dus voor Robin van Persie als opvolger van de onlangs ontslagen Brian Priske. Technisch directeur Dennis te Kloese had echter eerst een andere kandidaat op het oog, zo blijkt deze week uit berichtgeving uit de Mexicaanse media.

De Mexicaanse journalist David Faitelson, een journalist van de Mexicaans-Amerikaanse sportzenderTUDN met ruim vier miljoen volgers op X, meldt namelijk dat Éfrain Juárez serieus in beeld was bij Te Kloese.

''Efraín Juárez was een krachtige kandidaat om het bij Feyenoord over te nemen'', aldus Faitelson, die inmiddels weet dat Van Persie om het punt staat om sc Heerenveen in te ruilen voor het hoofdtrainerschap in Rotterdam-Zuid.

Te Kloese werkte in diverse functies enkele jaren in Mexico en heeft nog steeds goede contacten in dat land. De kans is aannemelijk dat Juárez hierdoor op zijn radar is verschenen.

De pas 36-jarige Juárez was tot januari van dit jaar verbonden aan Atlético Nacional uit Colombia. Met die club veroverde de voormalig verdediger annex middenvelder in december de landstitel en de nationale beker. Na onenigheid over de te varen koers stapte Juárez half januari op als hoofdtrainer.

De 39-voudig international van Mexico werkte eerder bij New York City FC, Standard Luik en Club Brugge. Juárez had als clubloze trainer direct kunnen instappen bij Feyenoord, dat echter voor een Nederlandse trainer kiest als opvolger van Priske.

Juárez maakte als speler enige tijd deel uit van de jeugdopleiding van FC Barcelona. Van een definitieve doorbraak bij de Catalaanse grootmacht kwam het nooit. Hij kwam later in zijn loopbaan uit voor onder meer Celtic, Real Zaragoza en Vancouver Whitecaps. Juárez hing in 2019 zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

Van Persie is bezig aan zijn eerste seizoen bij Heerenveen, maar maakt de jaargang dus niet af in Friesland. Het lijkt een kwestie van tijd voordat Feyenoord de komst van de 41-jarige coach wereldkundig maakt.