Mexicaanse commentator wordt gek na mislukte panenka Gimenez: 'WAAROM?’

Zaterdag, 4 november 2023 om 20:17 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:48

De gemiste penalty van Santiago Gimenez tegen RKC Waalwijk is ook in Mexico niet onopgemerkt gebleven. Op beelden van de Mexicaanse tak van ESPN is te horen hoe een commentator uit dat land de mislukte panenka van de spits beleeft. “Waarom, Santiago? Waarom?”, vraagt hij zich onder meer hardop af.

RKC en Feyenoord gingen zaterdagavond met een 1-1 tussenstand rusten. Denilho Cleonise had de score geopend, waarna Quinten Timber in de 35ste minuut voor de gelijkmaker zorgde.

Vlak voor rust kreeg Feyenoord de uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen, toen Shawn Adewoye in zijn eigen strafschopgebied een overtreding beging op Gimenez. De verdediger kreeg na inmenging van de VAR zelfs rood, omdat Gimenez was doorgebroken.

De spits van Feyenoord mocht vervolgens vanaf elf meter aanleggen om zijn veertiende treffer van het seizoen te maken. Hij probeerde het met een panenka, maar die ging hopeloos over.

? ¡EL PEOR PENAL A LO PANENKA EN LA HISTORIA! ? ?? Santi Giménez y un cobro TERRIBLE pic.twitter.com/qjB9Yrkh2R — Futbol Picante (@futpicante) November 4, 2023

Het moment bleef dus ook niet onopgemerkt in Mexico, waar een commentator van ESPN haast gek werd na het zien van het moment. "Hier komt Gimenez, hij schiet met links, Santiagoooooo... Dit mag je niet doen Santiago Gimenez! De hele voetbalwereld bekijkt je! Men verwacht dat je de Nederlandse competitie sloopt, de competitie van de lage landen!"

"Wat wilde je hiermee bereiken, Gimenez?! Waarom neem je zo een penalty?! WAAROM?" Na de herhaling van de mislukte panenka is de herhaling van Arne Slot te zien, die niet lijkt te kunnen geloven wat hij heeft gezien. "Deze blik van Arne Slot zegt alles", vertelt de tweede commentator bij het zien van de beelden.

Daarna komt Gimenez weer in beeld, die lijkt te lachen als een boer met kiespijn. "En de waarheid is dat deze blik van Gimenez ook alles zegt."