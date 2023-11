Mexicaanse bondscoach adviseert Gimenez te vertrekken bij Feyenoord

Dinsdag, 14 november 2023 om 17:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:05

Santiago Gimenez is toe aan een stap hogerop en kan daardoor beter op korte termijn vertrekken bij Feyenoord, zo adviseert de Mexicaanse bondscoach Jaime Lozano. Volgens de keuzeheer is de topschutter in Rotterdamse dienst inmiddels te goed voor de Eredivisie en is het voor zijn ontwikkeling noodzakelijk verder te gaan in een Europese topcompetitie.

Lozano heeft hoge verwachtingen van de pas 22-jarige Gimenez. "Hij kan de toekomstige spits worden van dit Mexico", zo klinkt het in gesprek met de Latijns-Amerikaanse zender Star+. "Santi doet het boven verwachting goed bij Feyenoord, waardoor ik denk dat hij klaar is voor de stap naar een betere competitie."

"Het is ook goed voor Santi om de volgende stap te zetten", voegt de enthousiaste Lozano daaraan toe. "Natuurlijk is de Eredivisie van een goed niveau, maar ik denk dat hij inmiddels heeft bewezen een hoger niveau aan te kunnen in Europa."

De in 2022 aangetrokken Gimenez ligt bij Feyenoord vast tot medio 2027, waardoor buitenlandse clubs met belangstelling sowieso een transfersom moeten neerleggen. Transfermarkt schat de huidige transferwaarde van de Mexicaanse spits in Nederlandse dienst inmiddels op veertig miljoen euro.

Gimenez staat dit seizoen inmiddels op dertien doelpunten in de Eredivisie namens Feyenoord. Alleen Vangelis Pavlidis van AZ scoorde nog vaker (veertien goals) dan de aanvalsleider van de Rotterdammers, die in de groepfase van de Champions League tweemaal het net wist te vinden.

Niet onbetwist bij Mexico

De topschutter is de onbetwiste eerste spits van Feyenoord. Bij de nationale ploeg van Mexico ligt de situatie echter anders. Gimenez had in de laatste vier interlands tweemaal een basisplaats, terwijl hij daarnaast twee keer als invaller fungeerde. De Feyenoorder moet bij Mexico concurreren met Raúl Jiménez, aanvaller van Fulham.

"Dat komt omdat ik erg veel goede spelers tot mijn beschikking heb", verklaart Lozano waarom Gimenez niet altijd aan de aftrap verschijnt bij Mexico. "De concurrentie is dus groot, maar bij mij speelt hij wel altijd", zo benadrukt de bondscoach over Gimenez, die inmiddels 22 interlands achter zijn naam heeft.