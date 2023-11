Met vrijgelaten vader op tribune krijgt uitgerekend Díaz Brazilië op de knieën

Vrijdag, 17 november 2023 om 07:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:51

Colombia heeft Brazilië vrijdag op een verrassende nederlaag getrakteerd in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks voor het WK 2026. Uitgerekend Luis Díaz werd in Barranquila de grote held aan Colombiaanse zijde door in de slotfase met twee treffers de vroege openingstreffer van Gabriel Martinelli ongedaan te maken: 2-1.

Colombia, dat met ex-Ajacied Davinson Sánchez in de basis begon, keek in eigen land al binnen vijf minuten tegen een achterstand aan. Vinícius Júnior zette een dubbele één-twee op met de aanvaller van Arsenal, waarna Martinelli glijdend voor de 0-1 tekende. Brazilië kreeg vervolgens een domper te verwerken, nadat Vinícius de strijd met een klein half uur op de klok geblesseerd moest staken.

De Brazilianen waren echter wel heer en meester in de eerste helft. Het was voor Nestor Lorenzo, de bondscoach van Colombia, reden om in de rust twee wissels door te voeren. Onder meer voormalig Feyenoorder Luis Sinisterra kwam binnen de lijnen om iets aan het spelbeeld te veranderen.

Vooral Díaz probeerde zijn land terug in de wedstrijd te helpen. De aanvaller van Liverpool kwam tot tien doelpogingen, maar Alisson Becker, zijn ploeggenoot bij the Reds, had keer op keer een antwoord.

Een kwartier voor tijd bracht Díaz de stand toch weer in evenwicht door een scherp aangesneden voorzet van Cristián Borja tegen de touwen te koppen. Vier minuten later bezorgde Díaz Colombia met zijn hoofd ook de zege. Ditmaal gaf James Rodriguez de voorzet en kroop de aanvaller voor zijn directe tegenstander Emerson Royal.

Luis Diaz equalises for Colombia against Brazil in the 75th minute while his father watches on from the crowd. ???? After everything the family have been through, what a beautiful moment. ?????? pic.twitter.com/gKsURhBxkL — Football Tweet ?? (@Football__Tweet) November 17, 2023

De Braziliaanse bondscoach Fernando Diniz bracht toptalent Endrick nog binnen de lijnen, die daardoor de vierde jongste debutant voor de Goddelijke Kanaries ooit werd, maar ook hij wist geen punt meer uit het vuur te slepen voor Brazilië. Colombia klimt door de zege naar de derde plaats in de kwalificatiegroep, terwijl Brazilië naar de vijfde plaats zakt. De eerste zes Zuid-Amerikaanse landen in de kwalificatiereeks plaatsen zich uiteindelijk automatisch voor het WK 2026.

Díaz barstte na de wedstrijd in tranen uit. Hij droeg de overwinning begrijpelijkerwijs op aan zijn vader, die op de tribune zat. De beide ouders van Díaz werden op 28 oktober ontvoerd in Colombia door een eenheid van de guerrillabeweging ELN. Zijn moeder wist snel te ontsnappen, maar vader Luis Manuel Díaz werd pas na twaalf dagen vrijgelaten.

Luis Diaz scores for Colombia against Brazil. And look what it means to his dad ?? pic.twitter.com/xhZI4CzXKG — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) November 17, 2023

Just look at what it meant to Luis Diaz's father, to see his son score a brace and winner against Brazilpic.twitter.com/7ScokBjiUf — ITV Football (@itvfootball) November 17, 2023