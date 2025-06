Trent Alexander-Arnold maakt simpele rekensom om rugnummer te kiezen bij Real Madrid

Trent Alexander-Arnold heeft zijn rugnummer toegewezen gekregen bij Real Madrid. Fabrizio Romano weet welk nummer er straks op de rug van de rechtsback prijkt.

De 26-jarige Engelsman kwam deze maand voor tien miljoen euro over van Liverpool, zodat hij met Real Madrid mee kan naar het WK voor clubs. Alexander-Arnold wordt donderdagmiddag officieel gepresenteerd.

Romano weet nu al dat de Engelsman met rugnummer 12 gaat spelen in het Santiago Bernabéu. TAA speelde bij Liverpool louter met rugnummer 66, het nummer dat hij droeg toen hij als jeugdspeler doorbrak op Anfield.

Dat nummer was bij Real Madrid echter geen optie. In LaLiga zijn clubs namelijk verplicht om de rugnummers 1 tot en met 25 uit te delen aan de spelers van het eerste elftal. Keepers moeten verplicht nummer 1, 13 of 25 dragen. Spelers die op de reservelijst staan van de clubs krijgen de rugnummers tussen 26 en 50 toegewezen.

Dat Alexander-Arnold rugnummer 12 zou krijgen, lag al in de lijn der verwachting. Zes plus zes (66) is namelijk twaalf. Rugnummer 24 was in eerste instantie ook nog vrij. Met dat nummer gaat Dean Huijsen echter spelen. De in Nederland geboren verdediger werd eerder deze week gepresenteerd door de Koninklijke.

Alexander-Arnold speelde liefst 354 wedstrijden voor Liverpool voordat hij deze zomer vertrok. De 34-voudig international van Engeland zou in eerste instantie transfervrij weggaan, maar Real Madrid legde tien miljoen euro neer om de laatste maand van zijn contract af te kopen. Daardoor kon TAA mee naar het WK voor clubs.

De Koninklijke start het toernooi in de Verenigde Staten volgende week woensdag, wanneer Al-Hilal de tegenstander is. Real Madrid zit ook in de groep bij Pachuca en RB Salzburg.