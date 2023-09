Messi zet Van Gaal te kakken na uitspraken over WK-complot

Vrijdag, 8 september 2023 om 07:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:28

Lionel Messi heeft in de nacht van donderdag op vrijdag gereageerd op de woorden van Louis van Gaal dat het WK een 'vooropgezet plan' was. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal concludeerde voor de camera’s van de NOS onder meer dat de WK-zege van la Albiceleste een ‘vooropgezet spel’ was en knikte vervolgens bevestigend toen werd gevraagd of dat zo was vanwege de aanwezigheid van Lionel Messi in het Argentijnse elftal.

De woorden van Van Gaal lieten niets aan twijfel over. “Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt, en hoe wij eraan komen. Als je ziet hoe sommige Argentijnse spelers over de schreef gingen zonder bestraft te worden, denk ik dat het allemaal vooropgezet spel was.” Van Gaal werd vervolgens gevraagd wat hij precies wil zeggen. “Ik bedoel daar alles mee wat ik zeg.” De verslaggever stelt een nieuwe wedervraag. “Dat Messi wereldkampioen moest worden?” Van Gaal knikt. “Dat denk ik, ja. Maar ik heb nu genoeg gezegd.”

Vrijdagnacht speelde Argentinië voor het eerst sinds het gewonnen wereldkampioenschap weer eens om het 'echie'. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni trapte de kwalificatie voor het WK 2026 af met een zuinige zege op Ecuador. Messi was de enige doelpuntenmaker in het met 1-0 gewonnen duel. De sterspeler schoot raak uit een vrije trap van ruim twintig meter en reageerde na afloop op de woorden van Van Gaal.

"Opmerkingen van mensen die nooit dicht bij het winnen van een WK zijn geweest zijn niet relevant", aldus een kraakheldere Messi voor de microfoon van TyC Sports. De Argentijnse sterspeler ging vervolgens al snel over op zijn analyse over het gewonnen duel met Ecuador. "Iedereen wil altijd winnen van Argentinië en nu we wereldkampioen zijn is dat nog meer zo. We kunnen het daarom niet rustig aan doen, we zullen ons moeten blijven verbeteren."

Door zijn treffer is Messi nu gedeeld topscorer aller tijden van de WK-kwalificatie in Zuid-Amerika. De aanvoerder van de nationale ploeg staat op 29 doelpunten, net zoveel als zijn voormalig ploeggenoot en boezemvriend Luis Suárez. "Het is leuk om samen bovenaan te staan. Zeker omdat de WK-kwalificatie erg belangrijk is in Zuid-Amerika", aldus Messi. Argentinië vervolgt de WK-kwalificatie over drie dagen met een wedstrijd tegen Bolivia.