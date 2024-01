Messi wil nóg een oude bekende naar Miami halen, maar hoort resoluut ‘nee’

Lionel Messi is er niet in geslaagd om Marcos Rojo naar Inter Miami te halen, zo weet het gerenommeerde TyC Sports te melden. De Argentijnse verdediger is volgens het medium gebeld door Messi, maar blijft liever spelen bij Boca Juniors.

Rojo beschikt in Buenos Aires over een contract tot medio 2024. De centrumverdediger zou dit contract graag volledig willen uitdienen, voor hij nadenkt over een volgende stap in zijn carrière.

Messi’s poging om hem op andere gedachten te brengen, was dus tevergeefs. Messi kreeg eerder wel zijn zin toen vrienden Sergio Busquets, Jordi Alba en Luis Suárez naar Miami verhuisden.

Rojo kon naast interesse uit de Verenigde Staten ook rekenen op belangstelling uit Brazilië. Palmeiras hield de linkspoot in de gaten, maar heeft zich eveneens teruggetrokken uit de onderhandelingen.

Inter Miami zal nu dus elders op zoek moeten gaan naar defensieve versterkingen en heeft daar nog zeven weken voor de tijd. Op 22 februari speelt de club van eigenaar David Beckham de eerste competitiewedstrijd tegen Real Salt Lake.

Daarvoor komen Suárez, Busquets, Alba en Messi nog verscheidene keren in actie. Zo oefent Inter Miami komende weken respectievelijk tegen de nationale ploeg van El Salvador, Al-Hilal, Al-Nassr, de nationale ploeg van Hong Kong, Vissel Kobe en Newell’s Old Boys.

Vooral de wedstrijd tegen Al-Nassr zal door menig voetbalfan met rood omcirkeld staan in de agenda. Het duel wordt aangeduid als ‘The Last Dance’: het wordt op 1 februari hoogstwaarschijnlijk de laatste keer dat Messi en Cristiano Ronaldo tegenover elkaar staan.



