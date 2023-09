Messi werkt verder aan ongekende productie, maar Barça-maatje wint de dag

Maandag, 4 september 2023 om 09:18 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:21

Inter Miami heeft zondagnacht het volle pond behaald in de Major League Soccer. Tegen Los Angeles FC, de club van onder meer Giorgio Chiellini, zegevierde de ploeg van Lionel Messi met 1-3. Messi zelf was goed voor twee assists en komt zo op een totaal van 11 goals en 5 assists in 11 wedstrijden voor Inter. Jordi Alba, ploeggenoot van de Argentijn bij Barcelona, maakte de winnende.

Inter had tot afgelopen donderdag alleen nog maar gewonnen sinds Messi's komst, maar het 0-0 gelijkspel tegen Nashville SC beëindigde die reeks. In Los Angeles ging de club weer verder waar hij gebleven was. Na 14 minuten lag de bal voor het eerst in het net: Messi's aanvalspartner Facundo Farías gleed de bal van een opvallend grote afstand binnen na een steekbal van Tomás Avilés. In de tweede helft stelde Inter orde op zaken.

Busquets ?? Messi ?? Alba ? A goal made in Barcelona. ???? pic.twitter.com/s3KXaXdBXy — Football Tweet ?? (@Football__Tweet) September 4, 2023

Messi kreeg de bal in de 51ste minuut aangespeeld in de as van het veld. De steraanvaller gaf de bal perfect in de loop mee van Alba, die koel bleef en doelman John McCarthy probleemloos verschalkte: 0-2. Vlak voor tijd kon Messi zijn tweede assist bijschrijven. Aaron Long werkte de bal per ongeluk in de voeten van de Argentijn, die als de bliksem naar het vijandige doel spurtte om Leonardo Campana van aanvoer te voorzien. De spits faalde niet in de afronding en bracht zijn ploeg op een marge van drie.

In blessuretijd redde LAFC toch nog de eer. Voormalig Arsenal-aanvaller Carlos Vela plaatste een hoekschop op het hoofd van Ryan Hollingshead, die knap achterwaarts inkopte en zijn ploeg daarmee op 1-3 bracht. Inter komt zo op 25 punten in de Major League Soccer. Daarmee blijft het voorlaatste in de Eastern Conference en 27ste over de gehele competitie bezien. Dat valt vooral aan de slechte start toe te schrijven: sinds de komst van Messi verloor de ploeg van Gerardo Martino geen enkele keer meer. Ook won Inter sindsdien de Leagues Cup.