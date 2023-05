Messi voert op 20 uur vliegen van Saudi-Arabië gesprekken met andere club

Woensdag, 3 mei 2023 om 23:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:48

Jorge Messi voert in de komende uren gesprekken met Inter Miami over een eventuele transfer van Lionel Messi, zo meldt transfermarktexpert Gianluca Di Marzio woensdagavond. De vader en zaakwaarnemer van de aanvaller van Paris Saint-Germain zou al meerdere gesprekken hebben gevoerd met de MLS-club, maar een akkoord werd nog niet eerder bereikt. Hoewel Inter Miami weinig kans lijkt te maken, wil men Messi toch proberen te verleiden tot een overstap.

Eerder op de dag maakte onder meer transfermarktexpert Fabrizio Romano bekend dat de Argentijnse superster PSG hoe dan ook na dit seizoen gaat verlaten. Bovendien heeft Messi een aanbieding van Al-Hilal op zak: in Saudi-Arabië zou hij een jaarsalaris van circa 400 miljoen euro kunnen gaan opstrijken. Lionel Messi zou momenteel in de omgeving van Riyad zitten voor de gesprekken met Al-Hilal, terwijl zijn vader op twintig uur vliegafstand gesprekken voert met Inter Miami.

De hernieuwde interesse van Inter Miami in Messi komt niet uit de lucht vallen. In februari stak trainer Phil Neville in gesprek met The Times niet onder stoelen of banken de Argentijn, samen met Sergio Busquets, graag naar de club van eigenaar David Beckham te willen halen. "Ik ga niet ontkennen dat we geïnteresseerd zijn in Lionel Messi en Sergio Busquets", aldus Neville.

Volgens de berichtgeving van Di Marzio weet Inter Miami dat de kansen om Messi binnen te halen relatief beperkt zijn. Aan de ene kant heeft Al-Hilal namelijk een niet te evenaren salaris geboden, terwijl Messi aan de andere kant zelf het liefst in Europa blijft spelen. Ook Barcelona werkt er hard aan om een financiële constructie te vinden om de superster terug te halen.