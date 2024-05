Messi verschijnt in trailer Bad Boys-film en spreekt een paar woorden Engels

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Lionel Messi, die verschijnt in de trailer van de film Bad Boys: Ride or Die.

Het vierde deel van de Bad Boys-filmreeks, Ride or Die, is binnenkort wereldwijd in de bioscoop te zien. De acteurs Will Smith en Martin Lawrence spelen opnieuw hoofdrollen als de agenten Mike Lowrey en Marcus Burnett. NBA-superster Jimmy Butler figureert prominent in de gloednieuwe trailer.

Te zien is hoe de 34-jarige basketballer van Miami Heat ook een ‘Bad Boy’ wil worden, maar uiteindelijk zakt voor een toelatingsprogramma. Lionel Messi, die sinds medio 2023 furore maakt in het shirt van Inter Miami, speelt eveneens een bijrol.

Wanneer hij bij Smith en Lawrence aanbelt en vraagt naar de Bad Boys houden de agenten zich van de domme. De Argentijnse voetballer krijgt van hen te horen dat hij op het verkeerde adres is. Het nieuwste deel van de filmreeks is vanaf 7 juni in de Nederlandse bioscopen te zien.

