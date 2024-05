Messi verliest voor het eerst in 1,5 jaar een wedstrijd waarin hij scoort

Inter Miami heeft zichzelf in de nacht van woensdag op donderdag een slechte dienst bewezen. De koploper van de Eastern Conference ging op eigen veld met 1-3 onderuit tegen Atlanta United. Het was voor het eerst in anderhalf jaar tijd dat Messi een wedstrijd verloren zag gaan waarin hij wist te scoren.

De laatste keer dat de wereldkampioen een wedstrijd verloor waarin hij trefzeker was, was tijdens het WK in Qatar. Toen bleek Saudi-Arabië met 2-1 te sterk in wat voor de Argentijnen de openingswedstrijd was.

Inter Miami begon op volle oorlogssterkte en trad aan met nagenoeg alle sterspelers. Naast Messi waren er ook basisplaatsen voor Sergio Busquets, Jordi Alba en Luis Suárez. Bij Atalanta startte voormalig Ajax-target Thiago Almada in de basis.

Messi zag zijn ploeg op slag van rust op achterstand komen door Saba Lobjanidze. De Georgiër kon opstomen over de as van het veld en haalde doeltreffend uit van een meter of twintig: 1-0.

Na een uur spelen was het opnieuw Lobjanidze die het vijandelijke doel onder vuur nam. De aanvaller dribbelde vanaf de rechterkant naar binnen en schoot met links raak in de verre hoek. Doelman Drake Callender ging daarbij niet geheel vrijuit.

Messi deed een paar minuten later nog wel iets terug met een schot van afstand in de rechterhoek, maar het slotakkoord was opnieuw voor de bezoekers. Een kwartier voor tijd zorgde Jamal Thiare van dichtbij voor de 1-3.

De druiven zijn daarmee behoorlijk zuur voor Inter Miami, daar het de koppositie kan verspelen aan Cincinnati. De nummer twee heeft een achterstand van een punt, maar speelde ook een wedstrijd minder.

