Messi shockeert spelers Paris Saint-Germain met vliegtrip naar Saudi-Arabië

Dinsdag, 2 mei 2023 om 10:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:22

Lionel Messi heeft maandag verstek laten gaan op de training van Paris Saint-Germain. De Argentijnse sterspeler vloog zondag na de Ligue 1-nederlaag tegen Lorient (1-3) naar Saudi-Arabië om daar als toeristisch ambassadeur het land te promoten. Volgens L’Équipe zijn sommige spelers uit de selectie van PSG ‘geschokt’ over het feit dat Messi niet aanwezig was op de groepstraining.

De spelers van de Franse grootmacht zouden twee dagen rust krijgen als ze het competitieduel met Lorient wisten te winnen, vandaar Messi's geplande reis naar Saudi-Arabië. De schrijnende nederlaag veranderde echter de plannen van de club. Hoofdcoach Christophe Galtier besloot dat zijn selectie de dag na de nederlaag zou gaan trainen. Dat deden ze uiteindelijk, alleen zonder Messi.

I am happy to welcome #Messi and his family to Saudi to enjoy the magical tourist destinations and authentic experiences.



We welcome visitors from all around the world to experience a unique trip to Saudi Arabia and its hospitality. ????#WelcomeMessi pic.twitter.com/QQGdnAqQ08