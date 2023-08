Messi scoort fraai en wint na zenuwslopende penaltyserie eerste prijs met Miami

Zondag, 20 augustus 2023 om 07:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:07

Lionel Messi heeft in de nacht van zaterdag op zondag met Inter Miami de Leagues Cup gewonnen. De ploeg was in de finale na een thriller van een strafschoppenserie met 10-9 te sterk voor Nashville. In de reguliere speeltijd bleven beide ploegen steken op een 1-1 gelijkspel. Messi zette Miami halverwege de eerste helft op voorsprong met een fraaie treffer in de linkerbovenhoek.

Bij Miami begonnen naast Messi ook Jordi Alba en Sergio Busquets in de basis. Messi zette zijn club in de 24e minuut op heerlijke wijze op voorsprong. De Argentijns international kreeg de bal voor zijn voeten op de rand van het zestienmetergebied en omspeelde een tegenstander, om vervolgens met de nodige precisie de linkerbovenhoek te vinden: 0-1. Het was Messi's tiende goal in zijn eerste zeven officiële wedstrijden voor Inter Miami.

Nashville kwam na rust op gelijke hoogte via Fafa Picault, die een hoekschop van dichtbij tegen de touwen wist te werken. Messi leek Miami twintig minuten voor tijd opnieuw op voorsprong te brengen, echter trof de linkspoot ditmaal de paal. In de blessuretijd van de reguliere speeltijd was de uitploeg opnieuw dicht bij de winst. Invaller Leonardo Campana gaf doelman Elliot Panicco het nakijken met een stiftje, maar werkte de bal hierna zelf met een sliding tegen de buitenkant van de paal.

Na de reguliere speeltijd werden er direct strafschoppen genomen. Beide ploegen misten tijdens de eerste vijf penalty’s eenmaal, waarna Nashville en Inter Miami achter elkaar foutloos bleven. Miami won uiteindelijk de penaltyreeks, na een duel tussen de keepers van beide teams. Het schot van Nashville-doelman Panicco werd gered door Drake Callender.

