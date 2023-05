Messi reageert met video voor het eerst op omstreden bezoek aan Saudi-Arabië

Vrijdag, 5 mei 2023 om 17:43 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:49

Lionel Messi heeft vrijdagmiddag op Instagram gereageerd op zijn bezoek aan Saudi-Arabië van begin deze week. De 35-jarige Argentijn verscheen maandag niet op de training van Paris Saint-Germain, omdat hij in Saudi-Arabië was om dat land te promoten als ambassadeur. De onverwachte afwezigheid kwam Messi op een flinke straf te staan: hij is de komende twee weken niet welkom bij de club en ontvangt ook geen salaris. De aanvaller doet nu zijn kant van het verhaal.

“Ik dacht dat we, zoals altijd, een dag vrij zouden hebben na de wedstrijd (tegen Lorient, 1-3 nederlaag, red.)”, aldus de wereldkampioen in zijn Instagram-story. “Ik had deze reis gepland en ik kon het niet meer annuleren. Dat had ik eerder al een keer gedaan. Ik wil mijn excuses aanbieden aan mijn teamgenoten, en wacht af wat de club van plan is met mij.”

Leo Messi statement ?????? #Messi “I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organized and I couldn't cancel it. I had already canceled it before…”. “I apologize to my teammates and I'm waiting for what the club wants to do with me”. pic.twitter.com/GBuarEgwSl