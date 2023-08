Messi maakt zijn negende in zes duels en loodst Inter Miami naar de finale

Inter Miami staat in de finale van de Leagues Cup. De ploeg was in de nacht van dinsdag op woensdag met 4-1 te sterk voor Philadelphia Union. Josef Martinez opende het bal, waarna Lionel Messi, Jordi Alba en David Ruiz het kwartet doelpunten voltooiden. Alejandro Bedoya deed iets terug namens de Philadelphia Union. Het was Messi's negende goal in zijn eerste zes officiële wedstrijden voor Inter Miami.

Bij Inter Miami begonnen naast Messi ook Alba en Sergio Busquets in de basis. Zij zagen de score al na drie minuten geopend worden, toen Martinez diep werd gestuurd door Sergiy Kryvtsov en ineens uithaalde in de verre hoek: 0-1. Een kwartier later zorgde Messi voor een verdubbeling van de score. De Argentijnse sterspeler probeerde het van een meter of dertig en vond, zij het dankzij matig keeperswerk, de rechterhoek.

Daarmee was het nog niet gedaan in de eerste helft, aangezien Alba nog voor rust voor de derde treffer tekende. De linkervleugelverdediger genoot een vrije doortocht aan de linkerkant en rondde beheerst af. In het tweede bedrijf deed Bedoya iets terug uit een corner, maar was het slotakkoord opnieuw voor het in het roze gestoken Miami. Op aangeven van DeAndre Yedlin gleed Ruiz binnen.

Door de overwinning staat Inter Miami zondag (03.00 uur Nederlandse tijd) in de finale van de Leagues Cup. Daarin is Nashville SC de tegenstander. Philadelphia Union neemt het in de troostfinale op tegen Monterrey. De Leagues Cup is een in 2019 opgericht Noord-Amerikaans voetbaltoernooi dat wordt gehouden tussen clubs uit de MLS en de Liga MX. In de zomer van 2019 ging de eerste editie van start met vier clubs uit beide competities.