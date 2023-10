Messi heeft speciale woorden voor twee spelers: ‘Jullie gaan ook nog winnen’

Maandag, 30 oktober 2023 om 22:59 • Mart van Mourik

Lionel Messi heeft in zijn dankwoord speciale woorden over voor Diego Maradona, Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé. Maandagavond legde de Argentijn beslag op de Ballon d’Or en pakte die prijs voor de achtste keer in zijn carrière. De aanvaller van Inter Miami verwacht dat Haaland en Mbappé ook de Gouden Bal nog een keer gaan winnen.

De Argentijnse superster mocht maandagavond voor de achtste keer in zijn loopbaan de prijs in ontvangst nemen van David Beckham. Dat heeft Messi voornamelijk te danken aan het winnen van het WK met Argentinië. Haaland greep naast de trofee, maar wist als beste spits wel beslag te leggen op de Gerd Müller Trophy.

“Allereerst wil ik iedereen bedanken die op mij gestemd heeft”, zo begint Messi zijn speech. “Natuurlijk wil ik deze prijs ook graag delen met mijn ploeggenoten bij Argentinië. Ik ben trots dat we hier het land met meerdere spelers vertegenwoordigen vandaag. Dit is een groot cadeau voor de hele groep, voor de hele technische staf en de hele Argentijnse bevolking.”

“Verder wil ik ook Haaland en Mbappé niet vergeten te noemen. Jullie hebben zowel in teamverband als individueel geweldig gepresteerd. Haaland heeft een spectaculair jaar gehad en hij heeft alles gewonnen. Ik weet zeker dat zij er in de toekomst met deze prijs vandoor gaan.”

“Er zitten hier heel veel jonge, zeer goede spelers”, vervolgt Messi. “Ik weet zeker dat we lang zullen genieten van het voetbal met jongens van dit niveau. Ik heb het geluk gehad dat ik hier vaak mocht staan. Er komen steeds andere gezichten bij, maar het niveau van de spelers daalt nooit.”

“Het was geweldig om het WK te winnen, want dat was de enige prijs die nog ontbrak. Ik heb veel liefde ontvangen en daar ben ik erg dankbaar voor. Ik wil mijn vrouw en kinderen, die me het meest steunen, bedanken dat ze me overal op de wereld volgen.”

Messi besluit zijn dankwoord met speciale aandacht voor Diego Maradona. Tot slot richt ik me tot Maradona. Vandaag zou zijn verjaardag zijn geweest en ik denk dat er geen betere plek is om hem te feliciteren. Dus Diego, waar je ook mag zijn, van harte gefeliciteerd. Deze bal is ook voor jou. Ik deel deze met jou en met heel Argentinië.”