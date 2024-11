Messi en Suárez zien drastisch besluit genomen worden bij Inter Miami na dramatische uitschakeling

Gerardo Tata Martino vertrekt als hoofdtrainer van Inter Miami, zo meldt de Amerikaanse journalist Tom Bogert. De Argentijnse coach neemt die beslissing na de roemloze ondergang van zijn elftal in de achtste finale van de play-offs in de Major League Soccer tegen Atlanta United. Het nieuws wordt overigens bevestigd door Fabrizio Romano.

Martino is de lievelingstrainer van Lionel Messi en kwam dan ook op voorspraak van laatstgenoemde naar Miami. Martino leidde de club dit seizoen naar een competitierecord van 74 punten in de reguliere competitie, maar verloor daarna in de eerste ronde van de play-offs tot zijn grote teleurstelling van het als negende geplaatste Atlanta United, zijn voormalige club.

Inter Miami verloor op 3 november de heenwedstrijd in de play-offs met 2-1 in Atlanta en kon dat een week later in eigen huis niet herstellen: de return werd met 2-3 gewonnen door Atlanta.

Martino heeft zelf besloten om te vertrekken vanwege persoonlijke redenen. Zijn contract liep nog een jaar door. Martino is finalist voor de Sigi Schmid Award van 2024, die wordt uitgereikt aan de beste hoofdcoach in de MLS.

Martino was vanaf 1 juli 2023 in dienst bij Miami. Hij leidde 67 wedstrijden en behaalde daarin gemiddeld 1,9 punt. 38 duels werden onder zijn supervisie in een overwinning omgezet, 13 keer werd er gelijkgespeeld en 16 keer verloren.