Messi en SuÃ¡rez voor het eerst in jaren weer samen op het veld

Luis Suárez heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn officieuze debuut gemaakt in het shirt van Inter Miami. De 36-jarige spits deed een helft mee in de vriendschappelijke wedstrijd tegen El Salvador (0-0) en speelde zodoende voor het eerst in jaren weer eens samen met voormalig ploeggenoot en goede vriend Lionel Messi.

Inter Miami begint op 22 februari pas aan het nieuwe seizoen in de Major League Soccer (MLS), maar werkt in aanloop naar de competitiestart een groot aantal oefenwedstrijden af. In het eerste duel van het nieuwe kalenderjaar bleef de ploeg van trainer Gerardo Martino droog staan.

Op bezoek bij El Salvador begonnen naast Messi en Suárez ook Sergio Busquets en Jordi Alba in de basis. Het voormalig kwartet van FC Barcelona zag hoe hun ploeg wel de beste kansen creëerde, maar niet tot scoren wist te komen.

Al vroeg in de wedstrijd zocht Messi de combinatie met Suárez. Het was echter Rudy Clavel die ternauwernood kon voorkomen dat de ex-spits van FC Groningen en Ajax bij de bal kon komen. Ook een tweede mogelijkheid voor Messi kon tijdig onschadelijk worden gemaakt.

Namens El Salvador zorgde Melvin Cartagena voor het eerste gevaar van de wedstrijd. De middenvelder van Aguila probeerde het van grote afstand en vond doelman Carlos dos Santos op zijn weg.

Op slag van rust schreeuwde Suárez om een strafschop nadat hij in de rug werd gelopen door zijn directe tegenstander, maar daar ging de arbiter niet in mee. De aanvaller zou net als Messi in de rust in de kleedkamer achterblijven.

Inter Miami speelt ter voorbereiding op het nieuwe seizoen onder meer nog tegen het Al-Hilal van Neymar en Kalidou Koulibaly en het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo. Het zal vermoedelijk de laatste keer zijn dat Messi en Ronaldo in een rechtstreeks duel tegenover elkaar staan.

