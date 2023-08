Messi danst, leidt Inter Miami naar de finale, maar laat één ding na

Donderdag, 24 augustus 2023 om 08:01 • Tom Rofekamp

Lionel Messi heeft zich woensdagnacht andermaal laten gelden in het shirt van Inter Miami. De 36-jarige steraanvaller leidde zijn club in de halve finale van de US Open Cup met twee assists naar een verlenging, waarin Inter uiteindelijk na strafschoppen te sterk bleek voor FC Cincinnati (3-3, 5-4). Er zat echter wel een piepklein 'smetje' op het duel voor Messi. Hij wist voor het eerst sinds zijn debuut niet te scoren.

In zijn eerste zeven duels, allemaal afgewerkt in de Leagues Cup, wist Messi minimaal één keer het net te vinden. In totaal stond de teller voor woensdag op tien goals en één assist. Aan zijn assisttotaal voegde de Argentijn tegen Cincinnati wél toe. Na 67 minuten slingerde hij een vrije trap op het hoofd van Leo Campana, die de 2-1 aansluitingstreffer tegen de touwen kopte. Het duo Messi-Campana sloeg in blessuretijd nogmaals toe.

Met nog één minuut om een verlenging af te dwingen zag Messi zijn ploeggenoot naar de tweede paal gaan. Op een soortgelijke manier als bij zijn eerdere assist slingerde hij de bal richting Campana, die mikte en tegendraads inkopte. Door goals van Josef Martínez en Yuya Kubo liep het uiteindelijk uit op strafschoppen. Messi nam de eerste en faalde niet. Nick Hagglund van Cincinnati groeide uit tot schlemiel.

Messi staat zo na twee maanden al voor zijn tweede trofee als Inter Miami-speler. In de finale van de US Open Cup wacht Houston Dynamo FC, dat zelf met 3-1 te sterk was voor Real Salt Lake. Het duel vindt op 27 september plaats en wordt gespeeld in het DRV PNK Stadium, de thuishaven van Inter Miami. Eind augustus veroverde Inter tegen Nashville de Leagues Cup (1-1, 10-11 na strafschoppen).