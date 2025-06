Dries Mertens hakt definitief knoop door over toekomst als voetballer

Dries Mertens zet definitief een punt achter zijn loopbaan. De Belgische middenvelder annex aanvaller (38), tot afgelopen seizoen actief voor Galatasaray, twijfelde nog enige tijd over een vervolg van zijn carrière. In een video-boodschap richting Marek Hamsik onthult Mertens dat hij profvoetballer af is.

Mertens speelde bij Napoli enige tijd samen met Hamsik en heeft nog steeds een goede band met de oud-aanvaller uit Slowakije. In de videoboodschap belooft Mertens dat hij op 3 juli aanwezig is bij de afscheidswedstrijd van Hamsik in Napels.

Na deze woorden gaat Mertens in op zijn status als profspeler. ''Ik ben gestopt met voetballen. Maar voor jou trek ik voor de laatste keer mijn voetbalschoenen aan. Jij zal altijd mijn aanvoerder zijn'', brengt de routinier een ode aan de in 2023 gestopte Hamsik. Mertens hangt dus twee jaar later de voetbalschoenen aan de wilgen.

Mertens veroverde met Galatasaray afgelopen seizoen de landstitel en de Turkse beker. In één van de laatste thuiswedstrijden kreeg de Belg een applauswissel, tot groot genoegen van de supporters van de grootmacht uit Istanbul. In totaal won hij met Galatasaray driemaal het kampioenschap.

De 109-voudig international van België zette bij het inmiddels failliete AGOVV Apeldoorn zijn eerste stappen in het betaald voetbal. Zijn optredens aldaar werden opgemerkt door FC Utrecht, dat hem in 2009 binnenhaalde. Twee jaar later volgde de stap naar PSV.

Mertens veroverde met PSV de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal, alvorens hij in 2013 werd opgepakt in Napoli. Na negen seizoenen in de Serie A stond de teller op 397 duels (148 goals en 90 assists). In Napels legde Mertens tweemaal beslag op de nationale beker.

Voor Mertens komt er dus een einde aan een lange loopbaan met in totaal maar liefst 820 wedstrijden. Er staan 271 doelpunten en 225 assists achter zijn naam. Het is nog niet bekend of hij op een andere manier verder gaat in de voetballerij.