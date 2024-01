Merkwaardig: middenvelder van Egypte mist achtste finale door bizarre blessure

Egypte kan tijdens de achtste finales van de Afrika Cup niet beschikken over Emam Ashour. De 25-jarige middenvelder moet het duel met Congo om wel hele bijzondere reden aan zich voorbij laten gaan.

Egypte wist zich ondanks drie remises toch te plaatsen voor de achtste finales van de Afrika Cup. Groepswedstrijden tegen Mozambique, Ghana en Kaapverdië eindigden allemaal in een 2-2 gelijkspel.

De Farao’s nemen het zondag op tegen DR Congo, dat in Groep F tweede eindigde achter Marokko. Bondscoach Rui Vitória kan echter geen beroep doen op Ashour, die tijdens de laatste twee groepsduels nog basisspeler was.

De middenvelder van Egypte rakte op de training geblesseerd. Ashour vierde een treffer met een salto, maar landde verkeerd en liep hierdoor een hersenschudding op. Volgens de protocollen moet Ashour zes dagen rust houden, waardoor het duel met Congo voor hem net te vroeg komt.

Het is volgende domper voor bondscoach Vitória. Egypte raakte eerder Mohamed Salah (hamstringblessure) al kwijt. De 31-jarige aanvaller keerde terug naar Liverpool, al sloot Pepijn Lijnders, assistent trainer bij the Reds, niet uit dat Salah zich deze Afrika Cup uiteindelijk weer voegt bij de nationale ploeg.

“Ik weet dat het land er kapot van is om hem te verliezen, want hij is fenomenaal. Maar de enige reden dat hij terug is gekomen, is dat onze en hun medische staf hebben besloten dat dat de beste kans geeft om alsnog de finale te kunnen spelen met Egypte.”

“Je moet nooit twijfelen aan Mo Salah”, vervolgde Lijnders. “De scan gaf aan dat hij er drie of vier weken uit ligt. Als alles soepel en goed verloopt, kan hij het dus halen (de finale is op 11 februari, red.). Vooral met de manier waarop Mo met zijn lichaam omgaat. Maar de speler staat centraal.”

