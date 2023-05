Merknaam ‘Ziggo’ komend seizoen nog meer aanwezig op shirt Ajax

Vrijdag, 19 mei 2023 om 14:35 • Wessel Antes • Laatste update: 16:12

Ziggo Sport staat komend seizoen op de achterzijde van het Ajax-shirt. Hoofdsponsor Ziggo vervangt het GigaNet-logo door het logo van de sportzender. Op de voorkant blijft enkel Ziggo staan, waardoor de merknaam nu op beide kanten van het Amsterdamse shirt te zien zal zijn. Ziggo Sport komt onder het rugnummer te staan tijdens wedstrijden in de Eredivisie en TOTO KNVB Beker. Het logo van GigaNet, een netwerk van Vodafone en Ziggo, verdwijnt zodoende van het shirt.

Marcel Beerthuizen, directeur van Ziggo Sport, is blij met de verandering op het shirt van Ajax. “We maken onverminderd duidelijk dat Ziggo Sport dé gratis sportzender is voor alle Ziggo-klanten. We hebben een geweldig portfolio aan sportrechten, waaronder vele internationale sportcompetities. Vanaf het seizoen 2024/25 heeft Ziggo Sport bovendien de exclusieve rechten van de drie Europese clubcompetities UEFA Champions League, UEFA Europa League en UEFA Europa Conference League.” Tijdens Europese wedstrijden speelt Ajax overigens zonder rugsponsor vanwege de regelgeving vanuit de UEFA.

De Europese wedstrijden van Nederlandse clubs zijn vanaf 2024 gratis te zien op Ziggo Sport, zo zegt Beerthuizen, die blij is met de deal van Ziggo met Ajax. “Het shirt van Ajax is een krachtig middel om Ziggo Sport onder de aandacht te brengen bij alle voetballiefhebbers.” Ziggo is tot minimaal 2025 de hoofdsponsor van Ajax. De Amsterdammers ontvangen jaarlijks negen miljoen euro van het kabelbedrijf, wat met afstand de meest lucratieve sponsordeal in het Nederlandse voetbal is. De nummer drie van de Eredivisie kan jaarlijks ook twee miljoen euro aan bonussen verdienen met de deal.