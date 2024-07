Merih Demiral mist definitief duel met Nederlands elftal: hoger beroep tegen schorsing onmogelijk

De Turkse voetbalbond TFF kan niet in beroep gaan tegen de schorsing van Merih Demiral. De verdediger kreeg van de UEFA een schorsing van twee wedstrijden opgelegd naar aanleiding van zijn manier van juichen in de achtste finale tegen Oostenrijk (1-2). Doordat de Turkse bond ook niet in hoger beroep kan gaan, mist Demiral sowieso het duel met Nederland komende zaterdag.

Demiral, die tegen Oostenrijk twee keer scoorde, juichte door zijn middel- en ringvinger van beide handen naar zijn duimen te halen, terwijl hij zijn wijsvingers en pinken duidelijk omhoog hield. Dat is een symbool van de ultranationalistische Turkse groepering Grijze Wolven. Er ontstond direct al ophef over de manier van juichen van Demiral.

De Grijze Wolven zijn gelieerd aan de extreemrechtse Turkse Partij van de Nationalistische Beweging (MHP). Het gebaar dat Demiral maakte is bijvoorbeeld verboden in Oostenrijk, uitgerekend de tegenstander in de achtste finale van het EK.

De UEFA liet al snel weten een onderzoek in te zetten en bevestigde donderdag dat de verdediger voor twee duels geschorst zou worden. Turkije accepteerde de schorsing niet en was van plan om naar het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) te stappen.

Dat zal echter niet mogelijk zijn. Artikel 63 van de statuten van de UEFA stelt namelijk dat het CAS geen jurisdictie heeft over zaken waarin een speler voor maximaal twee wedstrijden of maximaal een maand is geschorst.

“Aangezien het beroep en de aanvraagprocedure bij het CAS geblokkeerd zijn voor straffen van minder dan drie wedstrijden, ontnam de schorsing van twee wedstrijden ons ook het recht om in beroep te gaan. Deze bevooroordeelde en onrechtvaardige beslissing heeft onze hele natie diep teleurgesteld”, zo verklaarde TFF-voorzitter Mehmet Büyükeksi.

Erdogan

President van Turkije Recep Tayyip Erdogan liet ook al weten het totaal niet eens te zijn met de schorsing. “Heeft iemand zich al eens afgevraagd waarom de Duitsers een adelaar op hun shirt dragen en de Fransen een haan? Merih (Demiral, red) toonde zijn vreugde met dit gebaar. Er is wat mij betreft echt niets aan de hand.”

Ook Demiral was zich van geen kwaad bewust. ““Ik ben heel blij dat ik twee doelpunten heb gemaakt. Hoe ik het vierde had te maken met mijn Turkse identiteit. Ik zag mensen in het stadion ook dat gebaar maken”, zo verklaarde hij na afloop. De verdediger moet het gebaar dus bekopen met twee wedstrijden schorsing.

