Merel van Dongen stipt nieuwe kwestie aan bij Ajax: ‘Waar zijn de vrouwen?’

Vrijdag, 26 mei 2023 om 16:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:39

Merel van Dongen kijkt raar op van de bekendmaking van het nieuwe uitshirt van Ajax. De Amsterdammers lieten Dusan Tadic, Steven Bergwijn, Devyne Rensch, Brian Brobbey en Mika Godts het uittenue voor het seizoen 2023/24 presenteren. "Waar zijn de vrouwen?", vraagt Van Dongen, die tussen 2015 en 2018 voor Ajax speelde, zich af op Twitter.

In voorgaande seizoenen poseerden bij Ajax gelijktijdig meestal ook vrouwelijke spelers in het nieuwe shirt, maar daar is dit jaar blijkbaar niet voor gekozen. "Ah ja natuurlijk, ik begin het te begrijpen: eerst wil Ajax een goed shirt voor de mannen en als zij helemaal tevreden zijn komt er ook een vrouwenshirt", aldus Van Dongen, die onder contract staat bij Atlético Madrid.

Ah ja natuurlijk, ik begin het te begrijpen: eerst wil Ajax een goed shirt voor de mannen en als zij helemaal tevreden zijn komt er ook een vrouwenshirt. #waarzijndevrouwen? https://t.co/vG8THcBzuH — Merel van Dongen (@merelvd) May 26, 2023

Het is de eerste keer sinds 1988/89 dat wit de basiskleur van het uittenue van Ajax is. De accentkleur is donkerblauw. “Onze stad dragen we altijd bij ons”, schrijft Ajax over het uitshirt. "Onlosmakelijk verbonden aan wie wij zijn, waar wij voor staan en hoe wij ons presenteren. Dat is wat ons Ajax maakt, overal ter wereld: a touch of Amsterdam."

Ajax kreeg de afgelopen dagen meer kritiek op zijn omgang met de vrouwenafdeling. De Amsterdammers besloten een streep zetten door de huldiging van de Ajax Vrouwen op het Leidseplein. Volgens de beleidsbepalers van de club is het niet het geschikte moment voor een feestje. Dat zou komen door het verloren momentum van de vrouwenlandstitel en het rampseizoen bij de mannen. "Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig", reageerde Van Dongen op Twitter. "Zeer teleurgesteld in wat zou moeten voelen als 'mijn' club."