Mensen onwel op Old Trafford: Manchester United wordt hard gestraft

Manchester United heeft niet alleen binnen de lijnen behoefte aan verbetering: ook buiten het veld maakt de club van manager Erik ten Hag geen goede indruk. Volgens het gerenommeerde The Athletic heeft de club mensen rauwe kip voorgeschoteld op een evenement in het stadion.

Op 1 december meldde het voetbalmedium al dat de lokale Engelse autoriteiten de hygiëne-situatie bij United gingen onderzoeken. Dit op basis van het feit dat veel mensen ziek zijn geworden na het event eind november.

Nu heeft The Athletic dus bekendgemaakt dat United wel degelijk is gestraft voor het incident. Waar de club voorheen een vijf-sterren-beoordeling kreeg van de autoriteiten, is deze na een nieuwe inspectie gedaald naar slechts één ster.

Uit de inspectie is namelijk gebleken dat de club tekortschiet in het beheer van de voedselveiligheid. Elk restaurant is verplicht met een houdbaarheidssysteem te werken, controles uit te voeren op het gebied van voedselveiligheid en personeel moet voldoende kennis hebben van voedselveiligheid.

Een laag hygiëne-cijfer kan gevolgen hebben in Engeland. Als de situatie in de keukens van Old Trafford niet snel verbetert, kan de gemeente ervoor kiezen om het restaurant tijdelijk te sluiten.

Reactie United

“De club heeft actie ondernomen om ervoor te zorgen dat dit probleem wordt aangepakt. Het keukenpersoneel werd opnieuw geïnformeerd over de voedselveiligheidseisen van de club, de keukenprocedures zijn beoordeeld en we hebben opdracht gegeven voor een externe audit van alle keukens.”

“We nemen dit incident heel serieus en willen ervoor zorgen dat onze gewaardeerde fans van de hoogst mogelijke culinaire standaard kunnen genieten”, besluit United in een officieel statement.



