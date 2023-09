Memphis-loos Atlético dankt scheidsrechter en zet koers richting top drie

Donderdag, 28 september 2023 om 23:23 • Tom Rofekamp

Atlético Madrid heeft donderdag de vierde competitiezege van het seizoen geboekt. Los Colchoneros hadden een lastige kluif aan Osasuna, maar wisten uiteindelijk met 0-2 te zegevieren. Arbiter Juan Martínez speelde een uiterst discutabele rol, daar hij een ogenschijnlijk geldige treffer van Osasuna afkeurde. Memphis Depay was er niet bij : de Moordrechter raakte begin deze week geblesseerd op de training.

Atlético zette stadgenoot Real zondag knap opzij (3-1) en was vastberaden de zegereeks voort te zetten. Griezmann hielp zijn club al vroeg in het zadel. Na twintig minuten bracht Samuel Lino de bal voor, waar de Fransman net niet bij kon. Doelman Aitor Fernández sloeg het leer echter recht in de voeten van Griezmann, die vanuit een moeilijke hoek raak schoot: 0-1.

De goal was echter niet verdiend te noemen. Jan Oblak had al meerdere kansen van de thuisploeg onschadelijk gemaakt en bleef aan het werk gezet worden. Zo moest de Sloveense doelman ingrijpen bij een kopbal van Ante Budimor en zag hij een poging van Johan Mojica op de paal uiteenspatten. Atlético kwam er op zijn beurt nauwelijks meer doorheen.

Het was tegenhouden voor de Madrilenen, waar ze tot en met het laatste fluitsignaal in slaagden. Dat gebeurde met meer geluk dan wijsheid: Munuera keurde een ogenschijnlijk geldig doelpunt af vanwege een 'overtreding' op Axel Witsel. Riquelme maakte er vervolgens aan de overkant 0-2 van. In de slotfase liepen de gemoederen hoog op: Osasuna-manager Jagoba Arrasate kreeg rood wegens protesteren, terwijl Ezequiel Ávila (direct rood) en Álvaro Morata (tweede geel) bij een onderling opstootje het veld af werden gestuurd.