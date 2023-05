‘Memphis? Hij heeft het gewoon. De diepgang, de power, hij heeft alles’

Maandag, 1 mei 2023 om 10:33 • Tom Rofekamp

Diego Simone is maar wat blij dat hij Memphis Depay tot zijn beschikking heeft. De Nederlander deelde zondag met een fraaie solo mee in het doelpuntenfestijn tegen Real Valladolid (2-5) en werd aansluitend bedolven onder de complimenten door zijn trainer. "Memphis heeft gewoon alles"', jubelde Simeone tegenover AS.

Memphis maakte zondag zijn rentree na een dijbeenblessure en liet gelijk van zich horen. In minuut 90+3 begon de Moordrechter aan een solo vanaf eigen helft, die hij uiteindelijk bekroonde met zijn vierde competitietreffer van het seizoen. Daarom kon Memphis na afloop rekenen op loftuitingen van zijn trainer.

De Nederlander laat zien dat hij weer helemaal terug is met deze heerlijke prik ??#ZiggoSport #LaLiga #RealValladolidAtleti pic.twitter.com/pgXgXp5mWQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 30, 2023

Simeone prees eerst zijn overige aanvallers voordat Memphis aan de beurt was. "Morata speelde een goede wedstrijd, die stond telkens waar hij moest zijn. Toen kwam Correa er goed in, die de 2-4 maakte, en wat te denken van Memphis... Hij heeft het gewoon. Dat zou hij vaker moeten laten zien, want we gaan het ooit nodig hebben", aldus de Argentijn.

De conclusie van de Atlético-trainer loog er niet om. "De diepgang, de power, Memphis heeft gewoon alles. Hij liet precies zien wat we van hem verwachtten." Memphis had zich voor zijn blessure net in de basis gevochten en begon steeds vaker op het scoreformulier te verschijnen. Vooralsnog staat de teller op acht duels voor Atlético, waarin hij drie keer trefzeker was. Driemaal mocht hij aan de aftrap verschijnen. Zijn andere competitiegoal maakte Memphis nog in het shirt van Barcelona.