Memphis Depay wint paar dagen na terugkeer van het Nederlands elftal eerste prijs met Corinthians

Oranje-international Memphis Depay heeft zijn eerste prijs met Corinthians gewonnen. De Braziliaanse topclub legde donderdagnacht beslag op het staatskampioenschap van São Paulo, na een 0-0 tegen aartsrivaal Palmeiras.

Het gelijkspel was na een 0-1 zege in de heenwedstrijd anderhalve week geleden genoeg voor de titel. In dat uitduel nam Memphis een belangrijke rol op zich door de assist op teamgenoot Yuri Alberto te verzorgen.

Onder het toeziend oog van 49.000 voetbalgekke Brazilianen stond Memphis aan de aftrap in de eigen Neo Quimica Arena. De honderdvoudig international van het Nederlands elftal deed er afgelopen week alles aan om te kunnen starten bij Corinthians, na een lange terugreis vanuit Spanje.

Niet Memphis, maar doelman Hugo Souza stal de show tijdens deze verhitte return. In de tweede helft stopte de Braziliaanse goalie een strafschop van Palmeiras-middenvelder Raphael Veiga.

Het duel in São Paulo was knotsgek en lag meerdere keren minutenlang stil. Vele gele kaarten, twee rode kaarten en meerdere opstootjes mochten de pret niet drukken: Corinthians trok de zege over de streep.

Voor Corinthians, de recordkampioen van de Campeonato Paulista, is dit de 31ste eindzege om het staatskampioenschap van São Paulo. De laatste eindzege dateerde uit 2019, waardoor Memphis wederom behoorlijk in populariteit zal stijgen.

Komend weekend begint de landelijke competitie in Brazilië. Memphis en co starten direct met een lastige uitwedstrijd tegen Bahia. In zijn eerste zestien wedstrijden namens Corinthians was de Nederlandse aanvaller goed voor twee doelpunten en zeven assists.