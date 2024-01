Memphis Depay valt in en schiet Atlético Madrid naar halve finale Copa del Rey

Memphis Depay heeft Atlético Madrid hoogstpersoonlijk naar de halve finale van de Copa del Rey geschoten. De Oranje-international, die na rust inviel, maakte tien minuten voor tijd het enige en winnende doelpunt tegen Sevilla: 1-0. Eerder voegden Real Sociedad, Real Mallorca en Athletic Club zich al bij de laatste vier van het bekertoernooi.

Simeone koos ook in het bekertoernooi voor zijn vaste spitsenkoppel Antoine Griezmann - Álvaro Morata, waardoor Memphis op de bank zat. Aan de zijkanten op het vijfmansmiddenveld moesten Nahuel Molina en Samuel Lino voor de dreiging op de flanken zorgen. Bij Sevilla stond onder meer ex-Ajacied Lucas Ocampos in de basis. Voor de aftrap werd er een indrukwekkende minuut stilte in acht genomen voor de drie Sevilla-supporters die onderweg naar Madrid bij een auto-ongeluk om het leven kwamen.

Arthur Vermeeren, die spoedig gepresenteerd gaat worden in het Cívitas Metropolitano, zag dat er weinig spectaculairs gebeurde in de openingsfase. Het spel speelde zich af op het middenveld, waar het tempo bij beide ploegen laag lag.

Vrijwel uit het niets kreeg Atleti halverwege de eerste helft een strafschop. Molina duikelde in de zestien over het uitgestoken been van Marcão heen en verdiende zo een penalty, die door Griezmann gemist werd. De Fransman gleed uit en schoot hoog over, zoals David Beckham ooit overkwam tegen Turkije in 2003 (0-0).

In het restant van de eerste helft viel er net als daarvoor weinig te beleven. De ploegen leken vooral geen tegendoelpunt te willen incasseren. Enkele individuele acties aan beide kanten van het veld leverden niets op.

Vlak na rust scoorde Griezmann bijna via een spectaculaire tegendraadse omhaal, maar de Fransman moest toezien dat hij de bal net te hard had geraakt. Na een uur spelen schoot Griezmann op aangeven van Morata wel raak. De topscorer aller tijden van Atlético wist echter al dat hij buitenspel stond en vierde het feestje dan ook amper.

Simeone besloot om Memphis en Ángel Correa te brengen voor Griezmann en Morata. Memphis liet zich direct gelden door na een fraaie pass van achteruit prima af te ronden, maar net als Griezmann eerder in het duel deed hij dat in buitenspelpositie.

De wedstrijd leek langzaam maar zeker richting een verlenging te gaan, maar daar dachten de twee invallers bij Atlético anders over. Correa ontdeed zich met een fraaie beweging van Marcão en gaf precies goed voor op Memphis, die van dichtbij de 1-0 binnentikte. Sergio Ramos kwam daarna nog dicht bij de 1-1, maar de routinier schoot van dichtbij over.

Na een fraaie pass van Memphis kon ook Lino scoren, maar de Braziliaan stuitte op Ørjan Nyland. Memphis viel uitstekend in en kwam vlak voor tijd dicht bij zijn tweede treffer van de avond. De Oranje-international troefde Ramos af en schoot uit de draai ternauwernood over. Diep in blessuretijd dacht Sevilla een penalty te krijgen, totdat bleek dat Pablo Barrios de bal raakte en niet Erik Lamela.

