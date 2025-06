Memphis Depay overtuigt Carlo Ancelotti niet kort voor tweeluik met Nederlands elftal

De terugkeer van Memphis Depay bij Corinthians is geen doorslaand succes gebleken. De Oranje-international en zijn ploeggenoten kwamen namelijk niet tot scoren in de thuiswedstrijd tegen Vitória. De nieuwe bondscoach van de Braziliaanse ploeg Carlo Ancelotti was in de nacht van zondag op maandag aanwezig in de Neo Química Arena om eventuele internationals te bekijken.

Een enkelblessure hield Memphis drie weken aan de kant. Tegen laagvliegerr Vitória had de 31-jarige aanvaller weer een basisplaats in de Braziliaanse Série A, al leidde de rentree niet tot doelpunten.

Memphis speelde onlangs al 90 minuten mee tegen het Argentijnse Huracán in de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Europa League. Dat duel ging met 1-0 verloren.

Memphis fungeerde tegen Vitória als aanvalsleider, daar collega-aanvaller Yuri Alberto vanwege een blessure ontbrak. De weer fitte Nederlander kende enkele goede momenten, maar kroonde zich niet tot matchwinner. Het was overigens de tweede 0-0 op rij voor Corinthians in competitieverband.

Ancelotti bekeek onder meer Hugo Souza met veel interesse. De 1.96 meter lange doelman, die nog niet eerder uitkwam voor Brazilië, verrichte enkele goede reddingen en hield Corinthians daarmee op de been.

Memphis werd tien minuten voor het einde naar de kant gehaald door trainer Dorival Júnior. De aanvaller legt nu de focus op de aankomende WK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal met Finland (7 juni) en Malta (10 juni).

De ervaren aanvaller is sinds enige tijd weer in beeld bij bondscoach Ronald Koeman, na een absentie van ruim een half jaar na het EK in Duitsland. Memphis staat op 47 goals in 100 interlands voor Oranje.